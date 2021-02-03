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林心如撞「表」孔曉振「她們創業的那些鳥事」PK陳意涵

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
林心如演出的角色「公冶小蔦」改編自原著中的「野島小鳥」一角，身為總經理特助，風格俐落幹練，並戴上PIAGET Possession玫瑰金鑽表。圖 / PIAGET、華視提供（合成照）。
林心如演出的角色「公冶小蔦」改編自原著中的「野島小鳥」一角，身為總經理特助，風格俐落幹練，並戴上PIAGET Possession玫瑰金鑽表。圖 / PIAGET、華視提供（合成照）。

新年開春，由林心如、邱澤、簡嫚書、宥勝、林哲熹一同演出的華劇「她們創業的那些鳥事」，甫於近日上演。戲劇由日本漫畫家柴門文名著「女強人俱樂部」改編，身兼演員和製作的林心如並在戲中穿戴上伯爵（PIAGET）玫瑰金珠寶腕表，以Possession玫瑰金鑽表和Sunlight系列項鍊、耳環，貴氣展現女強人的俐落風範。

「女強人俱樂部（日語：お仕事です！）」曾於1998年改編成日劇登上日本富士電視台，今年則由八大戲劇台於1月底首播，播出兩集已有不俗回應。林心如演出的角色「公冶小蔦」改編自原著中的「野島小鳥」一角，身為總經理特助，風格俐落幹練，也因為強悍風格深受喜愛，並在戲中和陳意涵有著精彩對手戲。

其中一幕外景時，林心如以素色的西裝上衣、白長褲搭配sunlight系列的玫瑰金耳環與項鍊，以光芒四射展現灑脫自信；另一場景雖展現沈思情境，但手上的Possession鑽表，卻以強烈的紅色鱷魚皮表帶、可轉動的表圈與鑽石，令人難以忽視。

事實上，同系列的Possession 32毫米鑽表也曾為伯爵品牌大使孔曉振於去年聖誕節所選用，不過考量到劇中人物設定，林心如主動挑選了較輕巧的29毫米尺寸，但同顯貴氣，只能說亞洲兩大女星撞表？英雌所見略同。

林心如在新戲「她們創業的那些鳥事」中配戴上伯爵Possession系列玫瑰金鑽表，小巧貴氣，28萬5,000元。圖 / PIAGET提供。
林心如在新戲「她們創業的那些鳥事」中配戴上伯爵Possession系列玫瑰金鑽表，小巧貴氣，28萬5,000元。圖 / PIAGET提供。
陳意涵、林心如一同演出最新戲劇「她們創業的那些鳥事」，改編自柴門文經典漫畫「女強人俱樂部（日語：お仕事です！）」。圖 / PIAGET提供。
陳意涵、林心如一同演出最新戲劇「她們創業的那些鳥事」，改編自柴門文經典漫畫「女強人俱樂部（日語：お仕事です！）」。圖 / PIAGET提供。
伯爵（PIAGET），Sunlight系列18K玫瑰金鑲鑽耳環，以放射狀的鑽石鑲嵌，展現宛如太陽的溫暖和自信。19萬9,000元。圖 / PIAGET提供。
伯爵（PIAGET），Sunlight系列18K玫瑰金鑲鑽耳環，以放射狀的鑽石鑲嵌，展現宛如太陽的溫暖和自信。19萬9,000元。圖 / PIAGET提供。
同一款Possession系列、不同尺寸與皮表帶的玫瑰金鑽表，也曾為伯爵亞洲區品牌大使孔曉振所配戴，並以輕鬆的牛仔風，展現率性自信。圖 / PIAGET提供。
同一款Possession系列、不同尺寸與皮表帶的玫瑰金鑽表，也曾為伯爵亞洲區品牌大使孔曉振所配戴，並以輕鬆的牛仔風，展現率性自信。圖 / PIAGET提供。

腕表 林心如

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