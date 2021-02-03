快訊

春節不想工作！工程師拒帶電腦回家被開除 公司判賠84萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全站免運費！PRADA台灣推線上購物 獨家商品2月4日開搶

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
PRADA近日在台灣正式推出了線上購物平台，也將同步帶來線上獨家「Prada Timecapsule」系列商品。圖／PRADA提供
PRADA近日在台灣正式推出了線上購物平台，也將同步帶來線上獨家「Prada Timecapsule」系列商品。圖／PRADA提供

面對新冠肺炎疫情，人們對網路購物的依賴程度更勝以往，許多時尚品牌的官網銷售服務也都在這一年加快優化腳步，不想錯失任何一個潛在的客戶。PRADA近日在台灣就正式推出了線上購物平台，也將同步帶來線上獨家「Prada Timecapsule」系列，希望能藉由實體店面買不到的限定商品來吸引消費者。

這次購物平台跟隨全新改版的prada.com於台灣正式上線 (https://www.prada.com/tw/hk.html)，網站呈現品牌經典形象，提供全新的瀏覽功能和購物體驗，凸顯網購平台獨有的動態性、靈活性等等，網站的組合式框架會根據訪客使用上型塑出的不同瀏覽路徑提供驚喜的短片及個人化內容，增強互動式體驗，並可支援任何裝置。在查詢商品方面，也提供了類別和年份等選項篩選內容，更方便使用者縮小範圍找尋想要的品項。此外，全站商品不限消費額度都是免運費（退換貨也是），所有售價也已經包含稅金，而取貨方式除了指定地址送件，也提供到店取貨服務。

而之前就已在歐洲推出的線上獨家「Prada Timecapsule」系列商品，也隨著台灣購物平台上線而展開，會在每個月於首個星期四推出一款男女皆可穿著的獨家產品，並以24小時內只有50件的模式限量發售，每件產品均配有獨特序號及專屬包裝。接下來馬上要發售的商品是一款由PRADA原創幾何印花所點綴的復古風格剪裁羊毛毛衣，配有全新設計的Logo標誌，以及背後嵌入發售時間的三角形經典元素，預計在2月4日歐洲中部時間下午3時 (台灣時間晚上10時) 登場。

線上獨家「Prada Timecapsule」幾何印花復古風格剪裁羊毛毛衣，預計在2月4日歐洲中部時間下午3時 (台灣時間晚上10時) 登場。圖／PRADA提供
線上獨家「Prada Timecapsule」幾何印花復古風格剪裁羊毛毛衣，預計在2月4日歐洲中部時間下午3時 (台灣時間晚上10時) 登場。圖／PRADA提供
線上獨家「Prada Timecapsule」系列商品專屬包裝。圖／PRADA提供
線上獨家「Prada Timecapsule」系列商品專屬包裝。圖／PRADA提供
線上獨家「Prada Timecapsule」幾何印花復古風格剪裁羊毛毛衣，預計在2月4日歐洲中部時間下午3時 (台灣時間晚上10時) 登場。圖／PRADA提供
線上獨家「Prada Timecapsule」幾何印花復古風格剪裁羊毛毛衣，預計在2月4日歐洲中部時間下午3時 (台灣時間晚上10時) 登場。圖／PRADA提供
代表性的三角標誌則嵌入發售時間成為毛衣背面設計亮點。圖／PRADA提供
代表性的三角標誌則嵌入發售時間成為毛衣背面設計亮點。圖／PRADA提供

PRADA

延伸閱讀

家戶安裝住警器 消防署：販售未認證者最高可罰10萬

夢境般的秀場 PRADA秋冬男裝討喜可愛又實穿

周興哲與林映唯演繹PRADA春夏發表

相關新聞

林心如撞「表」孔曉振「她們創業的那些鳥事」PK陳意涵

新年開春，由林心如、邱澤、簡嫚書、宥勝、林哲熹一同演出的華劇「她們創業的那些鳥事」，甫於近日上演。戲劇由日本漫畫家柴門文...

全球第一！孫芸芸拎Chloé「小親親」 長版西裝、針織衫對調疊穿也是很會

時值情人節前夕，Chloé以豐滿嘴唇的輪廓推出全新的Chloé Kiss Bag，從包款名稱到外觀形貌都符合Kiss的意...

全站免運費！PRADA台灣推線上購物 獨家商品2月4日開搶

面對新冠肺炎疫情，人們對網路購物的依賴程度更勝以往，許多時尚品牌的官網銷售服務也都在這一年加快優化腳步，不想錯失任何一個...

家樂福超市3.0首亮相 現做簡餐、輕食變身舒適咖啡店

今年1月1日起家樂福與惠康（包括頂好超市、Jason’s Market Place）正式整併，首波由頂好超市改裝而成的家...

萌翻！卡娜赫拉的小動物、櫻桃小丸子加持潮牌與平價時尚

聯名款總是有話題，若是有超萌的角色來加持，更是銷售的保證。於是，潮牌:CHOCOOLATE首次推出與「卡娜赫拉的小動物K...

眼神電力太強！楊洋出任HOGAN最新全球代言人

因為《微微一笑很傾城》而走紅的大陸男星楊洋，在2021的剛開始在工作上就有所斬獲，風光成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。