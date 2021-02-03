全站免運費！PRADA台灣推線上購物 獨家商品2月4日開搶

面對新冠肺炎疫情，人們對網路購物的依賴程度更勝以往，許多時尚品牌的官網銷售服務也都在這一年加快優化腳步，不想錯失任何一個潛在的客戶。PRADA近日在台灣就正式推出了線上購物平台，也將同步帶來線上獨家「Prada Timecapsule」系列，希望能藉由實體店面買不到的限定商品來吸引消費者。

這次購物平台跟隨全新改版的prada.com於台灣正式上線 (https://www.prada.com/tw/hk.html)，網站呈現品牌經典形象，提供全新的瀏覽功能和購物體驗，凸顯網購平台獨有的動態性、靈活性等等，網站的組合式框架會根據訪客使用上型塑出的不同瀏覽路徑提供驚喜的短片及個人化內容，增強互動式體驗，並可支援任何裝置。在查詢商品方面，也提供了類別和年份等選項篩選內容，更方便使用者縮小範圍找尋想要的品項。此外，全站商品不限消費額度都是免運費（退換貨也是），所有售價也已經包含稅金，而取貨方式除了指定地址送件，也提供到店取貨服務。