全球第一！孫芸芸拎Chloé「小親親」 長版西裝、針織衫對調疊穿也是很會

時值情人節前夕，Chloé以豐滿嘴唇的輪廓推出全新的Chloé Kiss Bag，從包款名稱到外觀形貌都符合Kiss的意象，因此獲得「小親親」的暱稱，品牌亦同步推出唇形手鍊、耳環、戒指，讓人在甜蜜時節感受被香吻包圍的熱情。

孫芸芸領先全球KOL、搶頭香拎Chloé Kiss Bag，服裝造型以長版西裝外套和針織衫內外反穿，也帶來豐富層次，在IG寫下「好久沒曬太陽，皮膚都變白了…」，似乎可以期待下一波走出戶外的美圖，而她手中的包款2月19日才會上市，率先入手、有圖有真相地證明自己的時尚實力。