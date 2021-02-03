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全球第一！孫芸芸拎Chloé「小親親」 長版西裝、針織衫對調疊穿也是很會

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
孫芸芸詮釋Chloé Kiss提包系列。圖／Chloé 提供、取自IG
孫芸芸詮釋Chloé Kiss提包系列。圖／Chloé 提供、取自IG

時值情人節前夕，Chloé以豐滿嘴唇的輪廓推出全新的Chloé Kiss Bag，從包款名稱到外觀形貌都符合Kiss的意象，因此獲得「小親親」的暱稱，品牌亦同步推出唇形手鍊、耳環、戒指，讓人在甜蜜時節感受被香吻包圍的熱情。

孫芸芸領先全球KOL、搶頭香拎Chloé Kiss Bag，服裝造型以長版西裝外套和針織衫內外反穿，也帶來豐富層次，在IG寫下「好久沒曬太陽，皮膚都變白了…」，似乎可以期待下一波走出戶外的美圖，而她手中的包款2月19日才會上市，率先入手、有圖有真相地證明自己的時尚實力。

Kiss Bag小巧可愛，包型圓潤，是上班、約會都得宜的都會包款，在2021春夏大秀中首度亮相，設計靈感來自品牌經典的Trudie系列唇形珠寶，將微張雙唇的豐潤形貌轉化為流線型金屬握把，也成為包款整體輪廓的亮點，再搭襯極致輕盈的柔軟小牛皮革，讓Kiss Bag因外觀、重量同時得名「小親親、小輕輕」雙暱稱，首波推出4款顏色，包括深海藍、棕色、裸色，以及活潑明亮的鮮綠色，每只包款均附有可拆卸的同色皮革長肩帶。

Chloé Trudie唇形手環，18,500元。圖／Chloé 提供
Chloé Trudie唇形手環，18,500元。圖／Chloé 提供
Chloé Trudie唇形戒指，12,400元。圖／Chloé 提供
Chloé Trudie唇形戒指，12,400元。圖／Chloé 提供
Chloé Kiss鮮綠色肩背提包，51,600元。圖／Chloé 提供
Chloé Kiss鮮綠色肩背提包，51,600元。圖／Chloé 提供
Chloé Trudie唇形耳環，14,400元。圖／Chloé 提供
Chloé Trudie唇形耳環，14,400元。圖／Chloé 提供
孫芸芸搶頭香背上Chloé Kiss棕色肩背提包，51,600元。圖／取自IG
孫芸芸搶頭香背上Chloé Kiss棕色肩背提包，51,600元。圖／取自IG
孫芸芸搶頭香背上Chloé Kiss棕色肩背提包，51,600元。圖／取自IG
孫芸芸搶頭香背上Chloé Kiss棕色肩背提包，51,600元。圖／取自IG
Chloé Kiss深海藍肩背提包，51,600元。圖／Chloé 提供
Chloé Kiss深海藍肩背提包，51,600元。圖／Chloé 提供

品牌 西裝

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