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全球第一！孫芸芸拎Chloé「小親親」 長版西裝、針織衫對調疊穿也是很會
時值情人節前夕，Chloé以豐滿嘴唇的輪廓推出全新的Chloé Kiss Bag，從包款名稱到外觀形貌都符合Kiss的意象，因此獲得「小親親」的暱稱，品牌亦同步推出唇形手鍊、耳環、戒指，讓人在甜蜜時節感受被香吻包圍的熱情。
孫芸芸領先全球KOL、搶頭香拎Chloé Kiss Bag，服裝造型以長版西裝外套和針織衫內外反穿，也帶來豐富層次，在IG寫下「好久沒曬太陽，皮膚都變白了…」，似乎可以期待下一波走出戶外的美圖，而她手中的包款2月19日才會上市，率先入手、有圖有真相地證明自己的時尚實力。
Kiss Bag小巧可愛，包型圓潤，是上班、約會都得宜的都會包款，在2021春夏大秀中首度亮相，設計靈感來自品牌經典的Trudie系列唇形珠寶，將微張雙唇的豐潤形貌轉化為流線型金屬握把，也成為包款整體輪廓的亮點，再搭襯極致輕盈的柔軟小牛皮革，讓Kiss Bag因外觀、重量同時得名「小親親、小輕輕」雙暱稱，首波推出4款顏色，包括深海藍、棕色、裸色，以及活潑明亮的鮮綠色，每只包款均附有可拆卸的同色皮革長肩帶。
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