家樂福超市3.0首亮相 現做簡餐、輕食變身舒適咖啡店

今年1月1日起家樂福與惠康（包括頂好超市、Jason’s Market Place）正式整併，首波由頂好超市改裝而成的家樂福超市敦化北店、南港舊莊店將於2月4日正式開幕，家樂福總經理王俊超表示，接下來目標每個月改裝36～40家店，預計8月底中元節之前完成196家頂好超市改裝，成長為擁有量販66家、超市262家以及Jason’s Market Place 25家的家樂福集團通路，朝整合量販、超市、線上購物，建立全方位生態圈的目標發展。而走高端路線的Jason’s Market Place則會先保留原品牌經營2年。

家樂福超市敦化北店佔地200多坪，除了提供上萬種商品，更是首家升級版的「家樂福超市3.0」，最大特色是擁有有如咖啡店的舒適休憩空間，約10坪的空間陳列了豐富的烘焙麵包、氣炸烤雞、現做輕食商品、現煮UCC咖啡等，還有首度亮相的新自有品牌「九號便當」，主打使用台灣豬、產銷履歷食材、非籠飼雞蛋，並以健康低負擔的方式烹煮，為附近商圈上班族提供更多健康飲食選擇。

賣場內則是精選出顧客喜愛與習慣的商品，以「一站購足」概念提供顧客滿滿的購物選擇，並特別針對社區型態的經營加強生鮮類商品，多數為有機與產銷履歷蔬菜水果，台灣出產冷藏豬肉、進口牛肉與各類精肉海產類商品，安心滿足消費者多樣化的料理需求。

至於消費者最關心的會員權益部分，家樂福會員2月4日起在所有頂好超市消費同樣可累計家樂福紅利點數，持有頂好超市禮劵的顧客，除了仍可在未換招頂好超市使用外，也可以在全台家樂福分店服務台存入家樂福電子錢包或者儲值餘額卡內繼續使用，隨著系統陸續對接更新後，家樂福禮劵與錢包支付也可在頂好超市使用，家樂福原本與外送平台的合作、到店取貨服務也會逐步導入。