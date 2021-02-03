萌翻！卡娜赫拉的小動物、櫻桃小丸子加持潮牌與平價時尚

聯名款總是有話題，若是有超萌的角色來加持，更是銷售的保證。於是，潮牌:CHOCOOLATE首次推出與「卡娜赫拉的小動物KANAHEI’S SMALL ANIMALS」合作款；GU則慶祝《櫻桃小丸子》推出35周年，打造限定系列，就是要萌翻消費者。

廣受日本女性喜愛的卡娜赫拉的小動物，與:CHOCOOLATE首度攜手合作，這列以主角P助與粉紅兔兔的經典圖案為主，選用黑、白、灰色作基本主色調，更加入粉嫩色粉紅色及薄荷綠。設計師悉心加入多個細節於單品之中，包括毛絨、車花章及PATCH WORK立體設計口袋等於T恤和圓領衫。其中最受到粉絲關注的P助與粉紅兔兔的立體設計Oversized連帽上衣，帽上印有兩個角色的模樣，可愛又吸睛。而另一款車花章圓領衫則是系列中唯一一款P助與粉紅兔兔分開設計的單品，喜愛卡娜赫拉的小動物的人必入手。

:CHOCOOLATE卡娜赫拉的小動物系列立體車花圖案連帽上衣3,359元。圖／I.T提供

今年歷久不衰的人氣卡通《櫻桃小丸子》迎來問世35周年，平價時尚品牌GU就順應廣大粉絲的需求，推出作者櫻桃子老師深受喜愛的兩大經典代表作櫻桃小丸子及可吉可吉聯名系列。系列包含了多款女裝單品及配件，設計元素源自於漫畫中登場的角色、包括了令人熟悉的漫畫封面、分鏡鏡頭，以及出現過的名言等。以女裝商品為主題，推出休閒上衣、休閒連帽上衣及多款印花T恤；更有小包、托特包及襪子等配件，易於塑造不同造型。

:CHOCOOLATE卡娜赫拉的小動物系列粉紅兔兔毛公仔連P助背包 1,799元。

GU櫻桃小丸子系列女裝印花T恤390元。圖／GU提供

GU櫻桃小丸子系列女裝印花圓領衫790元。圖／GU提供

GU櫻桃小丸子系列女裝襪150元。圖／GU提供

GU櫻桃小丸子系列托特包390元。圖／GU提供