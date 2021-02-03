快訊

春節不想工作！工程師拒帶電腦回家被開除 公司判賠84萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萌翻！卡娜赫拉的小動物、櫻桃小丸子加持潮牌與平價時尚

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
:CHOCOOLATE首度攜手合作廣受日本女性喜愛的卡娜赫拉的小動物系列。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE首度攜手合作廣受日本女性喜愛的卡娜赫拉的小動物系列。圖／I.T提供

聯名款總是有話題，若是有超萌的角色來加持，更是銷售的保證。於是，潮牌:CHOCOOLATE首次推出與「卡娜赫拉的小動物KANAHEI’S SMALL ANIMALS」合作款；GU則慶祝《櫻桃小丸子》推出35周年，打造限定系列，就是要萌翻消費者。

廣受日本女性喜愛的卡娜赫拉的小動物，與:CHOCOOLATE首度攜手合作，這列以主角P助與粉紅兔兔的經典圖案為主，選用黑、白、灰色作基本主色調，更加入粉嫩色粉紅色及薄荷綠。設計師悉心加入多個細節於單品之中，包括毛絨、車花章及PATCH WORK立體設計口袋等於T恤和圓領衫。其中最受到粉絲關注的P助與粉紅兔兔的立體設計Oversized連帽上衣，帽上印有兩個角色的模樣，可愛又吸睛。而另一款車花章圓領衫則是系列中唯一一款P助與粉紅兔兔分開設計的單品，喜愛卡娜赫拉的小動物的人必入手。

:CHOCOOLATE卡娜赫拉的小動物系列立體車花圖案連帽上衣3,359元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE卡娜赫拉的小動物系列立體車花圖案連帽上衣3,359元。圖／I.T提供

今年歷久不衰的人氣卡通《櫻桃小丸子》迎來問世35周年，平價時尚品牌GU就順應廣大粉絲的需求，推出作者櫻桃子老師深受喜愛的兩大經典代表作櫻桃小丸子及可吉可吉聯名系列。系列包含了多款女裝單品及配件，設計元素源自於漫畫中登場的角色、包括了令人熟悉的漫畫封面、分鏡鏡頭，以及出現過的名言等。以女裝商品為主題，推出休閒上衣、休閒連帽上衣及多款印花T恤；更有小包、托特包及襪子等配件，易於塑造不同造型。

:CHOCOOLATE卡娜赫拉的小動物系列粉紅兔兔毛公仔連P助背包 1,799元。
:CHOCOOLATE卡娜赫拉的小動物系列粉紅兔兔毛公仔連P助背包 1,799元。

GU櫻桃小丸子系列女裝印花T恤390元。圖／GU提供
GU櫻桃小丸子系列女裝印花T恤390元。圖／GU提供

GU櫻桃小丸子系列女裝印花圓領衫790元。圖／GU提供
GU櫻桃小丸子系列女裝印花圓領衫790元。圖／GU提供

GU櫻桃小丸子系列女裝襪150元。圖／GU提供
GU櫻桃小丸子系列女裝襪150元。圖／GU提供

GU櫻桃小丸子系列托特包390元。圖／GU提供
GU櫻桃小丸子系列托特包390元。圖／GU提供

GU櫻桃小丸子系列女裝印花T恤390元。圖／GU提供
GU櫻桃小丸子系列女裝印花T恤390元。圖／GU提供

櫻桃小丸子 卡通

延伸閱讀

郭采潔薄紗透視裝秀身材　網傻眼：臉是怎麼回事

還不快買爆！網友熱議最夯10家「股東會紀念品」誰是人氣王？

不用再集點 買桂格養氣人蔘送健康家電

男版人間香奈兒！盤點王一博驚艷粉的CHANEL女裝穿搭史，超時尚造型還撞衫楊冪

相關新聞

林心如撞「表」孔曉振「她們創業的那些鳥事」PK陳意涵

新年開春，由林心如、邱澤、簡嫚書、宥勝、林哲熹一同演出的華劇「她們創業的那些鳥事」，甫於近日上演。戲劇由日本漫畫家柴門文...

全球第一！孫芸芸拎Chloé「小親親」 長版西裝、針織衫對調疊穿也是很會

時值情人節前夕，Chloé以豐滿嘴唇的輪廓推出全新的Chloé Kiss Bag，從包款名稱到外觀形貌都符合Kiss的意...

全站免運費！PRADA台灣推線上購物 獨家商品2月4日開搶

面對新冠肺炎疫情，人們對網路購物的依賴程度更勝以往，許多時尚品牌的官網銷售服務也都在這一年加快優化腳步，不想錯失任何一個...

家樂福超市3.0首亮相 現做簡餐、輕食變身舒適咖啡店

今年1月1日起家樂福與惠康（包括頂好超市、Jason’s Market Place）正式整併，首波由頂好超市改裝而成的家...

萌翻！卡娜赫拉的小動物、櫻桃小丸子加持潮牌與平價時尚

聯名款總是有話題，若是有超萌的角色來加持，更是銷售的保證。於是，潮牌:CHOCOOLATE首次推出與「卡娜赫拉的小動物K...

眼神電力太強！楊洋出任HOGAN最新全球代言人

因為《微微一笑很傾城》而走紅的大陸男星楊洋，在2021的剛開始在工作上就有所斬獲，風光成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。