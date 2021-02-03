快滑手刀去搶！百富17年雙桶確定停產

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

由於英國原廠對產品線另有規劃，百富（Balvenie）17年雙桶（DoubleWood）單一麥芽威士忌已宣告停產。目前國內市場上還有為數不多的現貨流通，想要收藏的酒迷，恐怕得要快滑手刀去搶。

百富酒廠座落於蘇格蘭北邊斯佩賽地區的達夫鎮（Dufftown），也是目前唯一仍自行栽種大麥並採用地板發麥的蘇格蘭威士忌酒廠。此外，百富所使用的蒸餾器，也與眾不同；蒸餾器內部的Balvenie Ball球形結構，讓威士忌口味更加濃縮與香甜。

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※飲酒過量，害人害己。

百富17年雙桶是百富12年雙桶的高年份版本，由百富單一麥芽威士忌首席調酒師大衛‧史都華（David Stewart）操刀，使用「過桶陳年」工法製作。他先將威士忌放置在美國波本橡木桶中陳年17年以上，再換置到歐洲雪莉橡木桶陳放6至12個月。百富17年雙桶有著與12年雙桶一致的蜂蜜香甜口感，但更增添了明顯的香草、青蘋果香和與太妃糖氣息，也增加了豐厚口感與複雜度。

它嗅聞起來具有優雅又複雜的橡木香、香草及蜂蜜氣息，以及微微的青蘋果香氣。口感上是香甜中富含乾果與水果風味，帶著杏仁、肉桂、濃厚的太妃糖風格，以及明顯的香草口感。餘韻充滿香草、橡木、蜂蜜與香料甜味，悠長而溫潤。

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