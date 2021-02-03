快訊

春節不想工作！工程師拒帶電腦回家被開除 公司判賠84萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

眼神電力太強！楊洋出任HOGAN最新全球代言人

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
楊洋成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。圖／迪生提供
楊洋成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。圖／迪生提供

因為《微微一笑很傾城》而走紅的大陸男星楊洋，在2021的剛開始在工作上就有所斬獲，風光成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。品牌官方宣布這個消息的同時，也釋出了一系列由他展示春夏鞋款的形象照，旗下3大系列的運動休閒鞋在他搭配不同造型的演繹下，呈現出本季新的設計重點，粉絲也能透過這系列再度感受楊洋眼神釋放的超強電力。

在慢跑鞋的基礎線條上融合潮流元素的Hyperlight系列，是今年春夏HOGAN全新打造的系列，以鮮明對比色調和菱角分明的材質拼接使鞋面設計更富質感。楊洋在廣告中示範了兩雙不同色的Hyperlight鞋款，分別以軍綠拼色夾克搭配軍綠色拼接休閒鞋、用深色西裝搭配金色爆裂紋拼接休閒鞋，率性又俐落時尚。

而擁有如冰塊鞋底的Interaction系列，以及增高細節的I-CUBE系列，春夏則是都以各式亮眼色點綴鞋側的H，像是陽光橙色、檸檬黃、電光藍等等，穿上皮夾克或運動外套楊洋展演起來更是帥氣有型，陽光男孩魅力藏不住。

楊洋成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。圖／迪生提供
楊洋成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。圖／迪生提供
Interaction灰色皮革拼接休閒鞋，19,600元。圖／迪生提供
Interaction灰色皮革拼接休閒鞋，19,600元。圖／迪生提供
楊洋成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。圖／迪生提供
楊洋成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。圖／迪生提供
Hyperlight金色爆裂紋拼接休閒鞋，19,600元。圖／迪生提供
Hyperlight金色爆裂紋拼接休閒鞋，19,600元。圖／迪生提供
楊洋成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。圖／迪生提供
楊洋成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。圖／迪生提供
楊洋成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。圖／迪生提供
楊洋成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。圖／迪生提供
楊洋成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。圖／迪生提供
楊洋成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。圖／迪生提供
I-CUBE撞色拼接休閒鞋，17,300元。圖／迪生提供
I-CUBE撞色拼接休閒鞋，17,300元。圖／迪生提供
楊洋成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。圖／迪生提供
楊洋成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。圖／迪生提供
楊洋成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。圖／迪生提供
楊洋成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。圖／迪生提供
Interaction白色皮革拼接休閒鞋，19,600元。圖／迪生提供
Interaction白色皮革拼接休閒鞋，19,600元。圖／迪生提供
Hyperlight淺藍色拼接休閒鞋，18,900元。圖／迪生提供
Hyperlight淺藍色拼接休閒鞋，18,900元。圖／迪生提供
楊洋成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。圖／迪生提供
楊洋成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。圖／迪生提供

楊洋

相關新聞

林心如撞「表」孔曉振「她們創業的那些鳥事」PK陳意涵

新年開春，由林心如、邱澤、簡嫚書、宥勝、林哲熹一同演出的華劇「她們創業的那些鳥事」，甫於近日上演。戲劇由日本漫畫家柴門文...

全球第一！孫芸芸拎Chloé「小親親」 長版西裝、針織衫對調疊穿也是很會

時值情人節前夕，Chloé以豐滿嘴唇的輪廓推出全新的Chloé Kiss Bag，從包款名稱到外觀形貌都符合Kiss的意...

全站免運費！PRADA台灣推線上購物 獨家商品2月4日開搶

面對新冠肺炎疫情，人們對網路購物的依賴程度更勝以往，許多時尚品牌的官網銷售服務也都在這一年加快優化腳步，不想錯失任何一個...

家樂福超市3.0首亮相 現做簡餐、輕食變身舒適咖啡店

今年1月1日起家樂福與惠康（包括頂好超市、Jason’s Market Place）正式整併，首波由頂好超市改裝而成的家...

萌翻！卡娜赫拉的小動物、櫻桃小丸子加持潮牌與平價時尚

聯名款總是有話題，若是有超萌的角色來加持，更是銷售的保證。於是，潮牌:CHOCOOLATE首次推出與「卡娜赫拉的小動物K...

眼神電力太強！楊洋出任HOGAN最新全球代言人

因為《微微一笑很傾城》而走紅的大陸男星楊洋，在2021的剛開始在工作上就有所斬獲，風光成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。