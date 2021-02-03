眼神電力太強！楊洋出任HOGAN最新全球代言人

因為《微微一笑很傾城》而走紅的大陸男星楊洋，在2021的剛開始在工作上就有所斬獲，風光成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。品牌官方宣布這個消息的同時，也釋出了一系列由他展示春夏鞋款的形象照，旗下3大系列的運動休閒鞋在他搭配不同造型的演繹下，呈現出本季新的設計重點，粉絲也能透過這系列再度感受楊洋眼神釋放的超強電力。

在慢跑鞋的基礎線條上融合潮流元素的Hyperlight系列，是今年春夏HOGAN全新打造的系列，以鮮明對比色調和菱角分明的材質拼接使鞋面設計更富質感。楊洋在廣告中示範了兩雙不同色的Hyperlight鞋款，分別以軍綠拼色夾克搭配軍綠色拼接休閒鞋、用深色西裝搭配金色爆裂紋拼接休閒鞋，率性又俐落時尚。