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眼神電力太強！楊洋出任HOGAN最新全球代言人
因為《微微一笑很傾城》而走紅的大陸男星楊洋，在2021的剛開始在工作上就有所斬獲，風光成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的最新全球代言人。品牌官方宣布這個消息的同時，也釋出了一系列由他展示春夏鞋款的形象照，旗下3大系列的運動休閒鞋在他搭配不同造型的演繹下，呈現出本季新的設計重點，粉絲也能透過這系列再度感受楊洋眼神釋放的超強電力。
在慢跑鞋的基礎線條上融合潮流元素的Hyperlight系列，是今年春夏HOGAN全新打造的系列，以鮮明對比色調和菱角分明的材質拼接使鞋面設計更富質感。楊洋在廣告中示範了兩雙不同色的Hyperlight鞋款，分別以軍綠拼色夾克搭配軍綠色拼接休閒鞋、用深色西裝搭配金色爆裂紋拼接休閒鞋，率性又俐落時尚。
而擁有如冰塊鞋底的Interaction系列，以及增高細節的I-CUBE系列，春夏則是都以各式亮眼色點綴鞋側的H，像是陽光橙色、檸檬黃、電光藍等等，穿上皮夾克或運動外套楊洋展演起來更是帥氣有型，陽光男孩魅力藏不住。
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