美洲豹也完美駕馭！卡地亞的優雅紳士有點可愛

法國精品卡地亞（CARTIER）於2021年首次舉行Cartier Rendez-Vous男仕全系列腕表配件線上發表會，引人探索品牌自成一格的男仕風格。官方釋出的全新影音則以令人莞爾的法式幽默，讓人得以窺見卡地亞男仕（Cartier Men）隨著時代演進的優雅與可愛。

全新的形象，以卡地亞男仕一天之中不同時刻的點滴為主軸，讓卡地亞的珠寶與腕表在不同的時刻點亮當下。早上九點「Don't judge a man by its cover」閱報的卡地亞男仕其實心跟著音樂流動。正午「This man remains, above all, untamed」從貓咪視角觀察回踱步的他；午後三點「The art of elegance」配戴猶如雕塑的美洲豹潛入雕像群中，晚間九點「Culture as an art de vivre」則綻放紳士珠寶的迷人魅力。

品牌透過一系列的影音巧思，點出透過珠寶腕表展現的紳士品味。這一切源自於品牌創辦人路易、雅克和皮耶卡地亞三兄弟。富有遠見的路易卡地亞於 1899 年入主巴黎和平街（Rue de la Paix），直指未來的經典花環風格（Garland style）、Trinity 戒指、Tank腕表、Santos腕表……都在此誕生。1902年踏足倫敦的雅克卡地亞，他從印度與巴林之旅汲取靈感，細膩演繹鐫刻寶石、珍珠、東方風情等元素，以創作串起兩個世界。最後於1909年進軍紐約的皮耶卡地亞，成功征服了美國這塊新大陸。