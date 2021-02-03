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星巴克送「好友分享券」 27家車道型門市「帶了就走」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
去年底開幕的泰安南門市，以積木城堡為設計概念，搭配泰安服務區南站前方的大型旋轉木馬，彷如走進夢幻童話一般。圖／星巴克提供
去年底開幕的泰安南門市，以積木城堡為設計概念，搭配泰安服務區南站前方的大型旋轉木馬，彷如走進夢幻童話一般。圖／星巴克提供

下周迎接春節連假，星巴克共27家車道型門市(Drive-Thru)，提供消費者不需下車即能快速點購咖啡的便利服務；同時，即日起至2月5日，推出原價點購任兩杯大杯(含)以上飲料，即可獲得飲料好友分享券乙張。

去年底開幕的泰安南門市，位於沿中山高順行南下的泰安服務區南站內，整體門市設計呼應泰安南站「幸福驛站」主題，以積木城堡為設計概念，運用多個立體方形積木堆疊出主建築體，天窗及玻璃窗再以退縮式的設計，表現出3D立體感的深淺變化，中心處則以三角形積木跳脫整體視覺，搭配泰安服務區南站前方的大型旋轉木馬，彷如走進夢幻童話一般。泰安南門市首賣的「泰安南馬克杯」、「泰安南隨行卡」，更描繪出積木城堡，點綴幸福的粉紅羊蹄甲，粉嫩色系值得蒐藏。

星巴克自2013年開始有車道型門市(Drive-Thru)服務，提供開車返鄉的顧客無須下車即能點購咖啡的服務，全台首家車道型門市(Drive-Thru)即為台南的「永康中正門市」，門市內以印有咖啡樹木圖案的土牆面，結合早期建物常見的花玻璃及原生木的纖維板等復古材料點綴，加以客席區中庭擺設的古老牛車作為陳列台，具有濃濃的古早味。雙北唯一的車道型門市「新莊思源門市」，則為獨棟兩層樓，門市外觀特別挑選強調自然木紋的灰階色設計，外牆則運用石頭噴漆與黑色塑鋁板腰板分割，搭配大面積的落地窗，及內裝吧檯自然的木頭質感，整體呈現簡潔而俐落的質感。

返家途中也可以將星巴克新春禮盒一起帶回家，包括經典涮嘴的「海苔肉鬆薄餅禮盒」，熱銷的「臻選綜合蛋捲禮盒」，以及「牛耕福田四季迎春」等拜年送禮的質感選擇。此外，星巴克也於即日起至2月5日，推出原價點購任兩杯大杯(含)以上飲料，即可獲得飲料好友分享券乙張。2月8日至2月16日單筆點購飲料及糕點折扣後滿300元，可抽取星願籤一次，有機會獲得100元大杯飲料折價券。

星巴克歡慶500+特色店，也有串聯走春活動，活動自即日起至送完為止，期間於指定特色店單筆結帳金額滿1800元，即可獲得歡慶500氣質手提袋。

新莊思源門市為獨棟兩層樓。圖／星巴克提供
新莊思源門市為獨棟兩層樓。圖／星巴克提供
星巴克即日起舉辦歡慶500+特色店串聯走春活動，活動期間於指定特色店單筆結帳金額滿1800元，即可獲得歡慶500氣質手提袋 (不累贈)。圖／星巴克提供
星巴克即日起舉辦歡慶500+特色店串聯走春活動，活動期間於指定特色店單筆結帳金額滿1800元，即可獲得歡慶500氣質手提袋 (不累贈)。圖／星巴克提供

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