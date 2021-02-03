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1秒飛到江原道！KOREA PLAZA把滑雪場搬來台灣
繼去年舉辦多場偽出國、微旅行的活動之後，韓國觀光公社在台所設立的觀光文化體驗中心「KOREA PLAZA」，今年再度升級，每個月重現韓國各地方的特色項目。今年2月，特別主推「江原道」的滑雪情境，不僅可以打卡拍照，還可獲得「雪鴨製作模型夾」回家。
作為推廣韓國觀光與文化的場域，「KOREA PLAZA」不僅提供韓國旅遊諮詢、資料，還會不定時舉辦韓服體驗、韓語教室等活動，讓台灣的民眾也可以快速認識韓國的文化，也方便有意出遊韓國的旅客獲得正確的資訊。儘管受限於疫情，讓民眾難以前往韓國旅遊，但是KOREA PLAZA特別設立「本月觀光主打星」，透過海報、影片、照片、裝置物等型態，讓韓國各個地方的特色在台重現，滿足喜愛韓國文化的粉絲。
2月期間，KOREA PLAZA以韓國的滑雪勝地「江原道」為主打星，以影片搭配虛擬的滑雪場、滑雪纜車，甚至還有動力沙可以「戲雪」，讓愛滑雪的民眾在疫情期間也能過足乾癮，完成指定任務，還可獲得雪鴨製作模型夾。另外前來KOREA PLAZA的民眾，均可獲得集章卡，根據年度集章數量，也可獲得不同的獎勵。而自三月起，還會有觀光紀念品展示會、大邱廣域市、濟州特別自治道、釜山廣域市、京畿道等不同主題陸續登場。
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