1秒飛到江原道！KOREA PLAZA把滑雪場搬來台灣

「生活上一個小小的改變，就是對環境大大的幫助。」隨著環保意識抬頭，出門自備環保杯已經成為很多人的生活方式，然而很多時候仍因一時的便利捨棄了環保，這也是Elephant Cuppa團隊成立的初衷，希望開發的每一款產品都具有足夠的便利性、功能性及耐用度，讓大家在不知不覺中習慣使用環保的產品，從而減少一次性產品使用，降低對環境的污染及損害。

2021-02-03 16:55