應景穿搭從腳開始！Happy Socks、LIFEBEAT打造新春限定襪

同樣是新年穿搭，總有人不愛高調的穿紅戴金，在配件上做些巧思，也是能穿出應景的造型。以出產繽紛襪品聞名的Happy Socks、LIFEBEAT也搭上順風車，推出新春限定系列，讓人把快樂狗、法國風情、彩虹等圖案都穿上腳，也別有風格。

Happy Socks因應農曆春節，量身打造四款限量襪品禮盒，包括了經典寵物之一的快樂狗，除了有經典黑底款式外，還有晨光白及天空藍共三色，低調中帶有亮眼小心機，備受許多消費者喜愛。另外，為了喜愛異國風情的消費者，Happy Socks集結象徵法國三元素的水彩盤、貴賓狗，以及翹鬍子造型圖案，打造限量「法國風情三件組禮盒」。而以以彩虹條紋、彩虹點點及彩虹閃電三種繽紛的色彩，為設計元素的「彩虹三件組禮盒」，無論作為年節禮盒，或是穿上展現節慶氛圍都很適合。

Happy Socks新春系列推出快樂狗、法國風情、彩虹、生日快樂禮盒。圖／momo提供

無獨有偶，LIFEBEAT則與新銳設計師品牌AntiArch聯名推出新春特別系列印花運動襪，將傳統中國文化元素融入配飾設計中。這系列重新詮釋象徵吉祥喜慶的龍鳳呈祥元素，只要腳下一雙紅襪點綴，就能讓新春定番的紅色穿得應景又不俗氣。如果擔心紅色難駕馭，同時還有水墨畫印花的潮襪可選擇。同時 LIFEBEAT還讓這系列以精梳棉將腳尖與腳跟加厚保護，減緩運動時對腳趾與腳跟的衝撞與摩擦；襪底增厚則擁有減震紓緩效果，降低運動時足底承受的壓力。

LIFEBEAT新銳設計師品牌AntiArch聯名限定襪420元。圖／LIFEBEAT提供