快訊

為何開學延「四天」？教育部曝決策原因

黃捷罷免案進入全新攻防模式 「化守為攻」不再冷處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

應景穿搭從腳開始！Happy Socks、LIFEBEAT打造新春限定襪

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Happy Socks新春系列包括了經典寵物之一的快樂狗，除了有經典黑底款式外，還有晨光白及天空藍共三色。圖／momo提供
Happy Socks新春系列包括了經典寵物之一的快樂狗，除了有經典黑底款式外，還有晨光白及天空藍共三色。圖／momo提供

同樣是新年穿搭，總有人不愛高調的穿紅戴金，在配件上做些巧思，也是能穿出應景的造型。以出產繽紛襪品聞名的Happy Socks、LIFEBEAT也搭上順風車，推出新春限定系列，讓人把快樂狗、法國風情、彩虹等圖案都穿上腳，也別有風格。

Happy Socks因應農曆春節，量身打造四款限量襪品禮盒，包括了經典寵物之一的快樂狗，除了有經典黑底款式外，還有晨光白及天空藍共三色，低調中帶有亮眼小心機，備受許多消費者喜愛。另外，為了喜愛異國風情的消費者，Happy Socks集結象徵法國三元素的水彩盤、貴賓狗，以及翹鬍子造型圖案，打造限量「法國風情三件組禮盒」。而以以彩虹條紋、彩虹點點及彩虹閃電三種繽紛的色彩，為設計元素的「彩虹三件組禮盒」，無論作為年節禮盒，或是穿上展現節慶氛圍都很適合。

Happy Socks新春系列推出快樂狗、法國風情、彩虹、生日快樂禮盒。圖／momo提供
Happy Socks新春系列推出快樂狗、法國風情、彩虹、生日快樂禮盒。圖／momo提供

無獨有偶，LIFEBEAT則與新銳設計師品牌AntiArch聯名推出新春特別系列印花運動襪，將傳統中國文化元素融入配飾設計中。這系列重新詮釋象徵吉祥喜慶的龍鳳呈祥元素，只要腳下一雙紅襪點綴，就能讓新春定番的紅色穿得應景又不俗氣。如果擔心紅色難駕馭，同時還有水墨畫印花的潮襪可選擇。同時 LIFEBEAT還讓這系列以精梳棉將腳尖與腳跟加厚保護，減緩運動時對腳趾與腳跟的衝撞與摩擦；襪底增厚則擁有減震紓緩效果，降低運動時足底承受的壓力。

LIFEBEAT新銳設計師品牌AntiArch聯名限定襪420元。圖／LIFEBEAT提供
LIFEBEAT新銳設計師品牌AntiArch聯名限定襪420元。圖／LIFEBEAT提供

Happy Socks彩虹三件組禮盒900元。圖／momo提供
Happy Socks彩虹三件組禮盒900元。圖／momo提供

法國 寵物

延伸閱讀

就是想收到藍盒子！Tiffany迎情人節復刻經典全新上市

全聯印花換購德國品牌WMF強勢回歸 最低1.5折換購價

首款由女性設計團隊操刀！Garmin「LILY智慧腕表」獨家印花表盤美翻

相關新聞

眼神電力太強！楊洋出任HOGAN最新全球代言人

因為《微微一笑很傾城》而走紅的大陸男星楊洋，在2021的剛開始在工作上就有所斬獲，風光成為義大利精品休閒鞋履HOGAN的...

美洲豹也完美駕馭！卡地亞的優雅紳士有點可愛

法國精品卡地亞（CARTIER）於2021年首次舉行Cartier Rendez-Vous男仕全系列腕表配件線上發表會，...

花蓮飯店搶推年菜 疫情影響外帶多台開糖朝免費送市區

除夕團圓飯是過年重要的傳統，花蓮愈來愈多家戶喜歡到飯店圍爐，各大飯店搶推團圓宴，原本訂桌爆滿，但受近日疫情升溫影響，不少...

星巴克送「好友分享券」 27家車道型門市「帶了就走」

下周迎接春節連假，星巴克共27家車道型門市(Drive-Thru)，提供消費者不需下車即能快速點購咖啡的便利服務；同時，...

Elephant Cuppa大象杯2代全面升級 募資破2000萬強勢回歸

「生活上一個小小的改變，就是對環境大大的幫助。」隨著環保意識抬頭，出門自備環保杯已經成為很多人的生活方式，然而很多時候仍因一時的便利捨棄了環保，這也是Elephant Cuppa團隊成立的初衷，希望開發的每一款產品都具有足夠的便利性、功能性及耐用度，讓大家在不知不覺中習慣使用環保的產品，從而減少一次性產品使用，降低對環境的污染及損害。

除舊迎新年：除了年菜以外，你還能為家人準備新鮮豐盛好空氣

想要避免大量接觸有毒化學物，你可以選擇綠裝修、或是打掃時配戴口罩及手套；但若要徹底向揮發物say no，你可以為家人添購一台「空氣清淨機」，兼顧歡慶氣氛以及安全健康！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。