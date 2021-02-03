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張榕容璀璨蝴蝶與玫瑰加持 「複身犯」腦博士華麗現身

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
影后張榕容配戴總價約500萬台幣的DE BEERS珠寶出席「複身犯」電影發佈會。圖／DE BEERS提供
影后張榕容配戴總價約500萬台幣的DE BEERS珠寶出席「複身犯」電影發佈會。圖／DE BEERS提供

楊祐寧、張榕容主演的犯罪懸疑片「複身犯」即將於2月底上映，飾演腦科學博士的影后張榕容，昨日以一襲點綴花朵裝飾的黑色連身褲裝，搭配總價近台幣500萬元的DE BEERS鑽石珠寶，出席電影發佈會。

這次張榕容選擇配戴的珠寶，以花卉和蝴蝶等柔美的形象為主要造型，展現她的優雅女人味。Adonis Rose梨形鑽石垂墜式耳環，以象徵永垂不朽的大馬士革玫瑰為設計主軸，兩邊並分別垂墜各約1克拉、彼此完美匹配的梨形主鑽。手腕上同系列的Adonis Rose高級珠寶三行鑽石手環，則彷彿花朵纏繞於長莖上，巧妙地混合採用包鑲、爪鑲和密釘鑲等不同的鑲嵌方式，凸顯鑽石的璀璨火光。

而指尖的Monarch Butterfly高級珠寶白鑽雞尾酒戒指，則是靈感來自DE BEERS Portraits of Nature 高級珠寶系列的最新作品，精緻的鏤空設計可使光線自然穿透翅膀，運用了多種不同切割形狀的白色鑽石，捕捉蝴蝶翅膀的美態。

DE BEERS Monarch Butterfly高級珠寶白鑽戒指，118萬5,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Monarch Butterfly高級珠寶白鑽戒指，118萬5,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Adonis Rose高級珠寶三行鑽石手環，218萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Adonis Rose高級珠寶三行鑽石手環，218萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Monarch Butterfly高級珠寶白鑽戒指，118萬5,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Monarch Butterfly高級珠寶白鑽戒指，118萬5,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Adonis Rose梨形鑽石垂墜式耳環，155萬5,000元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Adonis Rose梨形鑽石垂墜式耳環，155萬5,000元。圖／DE BEERS提供
影后張榕容配戴總價約500萬台幣的DE BEERS珠寶出席「複身犯」電影發佈會。圖／DE BEERS提供
影后張榕容配戴總價約500萬台幣的DE BEERS珠寶出席「複身犯」電影發佈會。圖／DE BEERS提供
影后張榕容配戴總價約500萬台幣的DE BEERS珠寶出席「複身犯」電影發佈會。圖／DE BEERS提供
影后張榕容配戴總價約500萬台幣的DE BEERS珠寶出席「複身犯」電影發佈會。圖／DE BEERS提供

鑽石 珠寶

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