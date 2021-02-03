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張榕容璀璨蝴蝶與玫瑰加持 「複身犯」腦博士華麗現身
楊祐寧、張榕容主演的犯罪懸疑片「複身犯」即將於2月底上映，飾演腦科學博士的影后張榕容，昨日以一襲點綴花朵裝飾的黑色連身褲裝，搭配總價近台幣500萬元的DE BEERS鑽石珠寶，出席電影發佈會。
這次張榕容選擇配戴的珠寶，以花卉和蝴蝶等柔美的形象為主要造型，展現她的優雅女人味。Adonis Rose梨形鑽石垂墜式耳環，以象徵永垂不朽的大馬士革玫瑰為設計主軸，兩邊並分別垂墜各約1克拉、彼此完美匹配的梨形主鑽。手腕上同系列的Adonis Rose高級珠寶三行鑽石手環，則彷彿花朵纏繞於長莖上，巧妙地混合採用包鑲、爪鑲和密釘鑲等不同的鑲嵌方式，凸顯鑽石的璀璨火光。
而指尖的Monarch Butterfly高級珠寶白鑽雞尾酒戒指，則是靈感來自DE BEERS Portraits of Nature 高級珠寶系列的最新作品，精緻的鏤空設計可使光線自然穿透翅膀，運用了多種不同切割形狀的白色鑽石，捕捉蝴蝶翅膀的美態。
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