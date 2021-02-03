聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶先Jennie一步讓包包賣到缺貨 網紅徐琁帶貨力太強！
在社群時代，KOL （Key Opinion Leader）的號召力、廣告效應甚至比許多明星還強，又以時尚、美妝類這樣主題明確的領域來說，擁有高度粉絲黏著力的KOL影響力極高，尤其如果推薦的商品價格是相對容易入手的，帶貨力更可觀。而講到台灣新生代的時尚美妝KOL，徐琁COS絕對是代表人物。
最近韓國女星BLACKPINK團員Jennie在IG發出了一張背著Vivienne Westwood黑色Chelsea口金包的照片，而同款包徐琁在去年十月就已經背過，詢問品牌透露目前台灣已經銷售一空，帶貨力超驚人！不愧有「KOL界經濟部長」的稱號。
除了名人效應之外，其實Vivienne Westwood這款口金包還有另外兩大誘因，其一是15,900元的價格，算是非常容易入手。另外就是低調的標誌性土星壓紋，不只有品牌識別度，但又不會過度顯眼。雖然目前台灣已經買不到了，但是在口金包的流行熱潮持續下，品牌還是陸續會推出不同色系的選擇，也有其他類似的推薦款像是Archive、Emma系列等，有的甚至萬元有找，還搭配了可愛優雅色調或炫目的金屬光澤款，很適合大學生、小資女族群。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言