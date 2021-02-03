搶先Jennie一步讓包包賣到缺貨 網紅徐琁帶貨力太強！

在社群時代，KOL （Key Opinion Leader）的號召力、廣告效應甚至比許多明星還強，又以時尚、美妝類這樣主題明確的領域來說，擁有高度粉絲黏著力的KOL影響力極高，尤其如果推薦的商品價格是相對容易入手的，帶貨力更可觀。而講到台灣新生代的時尚美妝KOL，徐琁COS絕對是代表人物。

最近韓國女星BLACKPINK團員Jennie在IG發出了一張背著Vivienne Westwood黑色Chelsea口金包的照片，而同款包徐琁在去年十月就已經背過，詢問品牌透露目前台灣已經銷售一空，帶貨力超驚人！不愧有「KOL界經濟部長」的稱號。