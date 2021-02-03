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搶先Jennie一步讓包包賣到缺貨 網紅徐琁帶貨力太強！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
台灣人氣KOL徐琁和Jennie背了同款Vivienne Westwood黑色Chelsea口金包。圖／摘自IG
台灣人氣KOL徐琁和Jennie背了同款Vivienne Westwood黑色Chelsea口金包。圖／摘自IG

在社群時代，KOL （Key Opinion Leader）的號召力、廣告效應甚至比許多明星還強，又以時尚、美妝類這樣主題明確的領域來說，擁有高度粉絲黏著力的KOL影響力極高，尤其如果推薦的商品價格是相對容易入手的，帶貨力更可觀。而講到台灣新生代的時尚美妝KOL，徐琁COS絕對是代表人物。

最近韓國女星BLACKPINK團員Jennie在IG發出了一張背著Vivienne Westwood黑色Chelsea口金包的照片，而同款包徐琁在去年十月就已經背過，詢問品牌透露目前台灣已經銷售一空，帶貨力超驚人！不愧有「KOL界經濟部長」的稱號。

除了名人效應之外，其實Vivienne Westwood這款口金包還有另外兩大誘因，其一是15,900元的價格，算是非常容易入手。另外就是低調的標誌性土星壓紋，不只有品牌識別度，但又不會過度顯眼。雖然目前台灣已經買不到了，但是在口金包的流行熱潮持續下，品牌還是陸續會推出不同色系的選擇，也有其他類似的推薦款像是Archive、Emma系列等，有的甚至萬元有找，還搭配了可愛優雅色調或炫目的金屬光澤款，很適合大學生、小資女族群。

Vivienne Westwood Emma系列肩背包(綠色)，9,200元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Emma系列肩背包(綠色)，9,200元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Archive系列肩背包(亮金色)，12,800元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Archive系列肩背包(亮金色)，12,800元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Bridal系列肩背包(象牙白)，11,500元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Bridal系列肩背包(象牙白)，11,500元。圖／Vivienne Westwood提供
BLACKPINK團員Jennie在IG發出了一張背著Vivienne Westwood黑色Chelsea口金包的照片。圖／摘自IG
BLACKPINK團員Jennie在IG發出了一張背著Vivienne Westwood黑色Chelsea口金包的照片。圖／摘自IG
IU背Vivienne Westwood口金包。圖／摘自Twitter
IU背Vivienne Westwood口金包。圖／摘自Twitter
徐琁展示Vivienne Westwood黑色Chelsea口金包。圖／摘自IG
徐琁展示Vivienne Westwood黑色Chelsea口金包。圖／摘自IG
徐琁展示Vivienne Westwood黑色Chelsea口金包。圖／摘自IG
徐琁展示Vivienne Westwood黑色Chelsea口金包。圖／摘自IG
Vivienne Westwood Chelsea系列肩背包(黑色)，15,900元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Chelsea系列肩背包(黑色)，15,900元。圖／Vivienne Westwood提供

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