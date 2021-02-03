除舊迎新年：除了年菜以外，你還能為家人準備新鮮豐盛好空氣

農曆新年將至，家家戶戶陸續開啟了「大掃除模式」，除了是除舊佈新，更是為了在與親朋好友團聚時，能有一個舒適安心的空間。但你不可不知，無論是新裝修帶來的甲醛、甲烷問題；亦或是使用清潔劑導致多種TVOC殘留，甚至是人群聚集時所帶來的廢氣，都可能對身體造成危害。

想要避免大量接觸有毒化學物，你可以選擇綠裝修、或是打掃時配戴口罩及手套；但若要徹底向揮發物say no，你可以為家人添購一台「空氣清淨機」，兼顧歡慶氣氛以及安全健康！

只想給你北歐的純淨空氣

來自瑞典的好空氣專家—LUFTRUM瑞際，是由多次獲得世界設計大獎的設計大師Lohan Wennerstorm創立，以「讓生活空間更健康舒適」為使命，專注於提供智能幸福感的健康電器。此次領先全台，推出了「FC600高效除醛三合 一空氣清淨機」，有哪些超時尚功能，就一起來看看吧！

領先業界，三合一創新設計

FC600高效除醛三合一空氣清淨機，全球首創，集「清淨」、「循環」兩大家電功能於一身的科技新寵，能輕鬆將「空氣清淨機」，轉換為「站立循環扇」或「桌扇」兩種機型模式，全方位改善室內空氣循環；春夏秋冬，一台就夠，為居家生活帶來淨化舒爽好空間。

創新濾網技術，業界高規CADR

「PM2.5」及「甲醛」這兩個名詞大家都不陌生，它們無所不在，卻鮮少人重視這個威脅著你與家人健康的問題。「FC600高效除醛空氣清淨機」採用雙層濾網，高效HEPA過濾層 x 奈米塗層活性碳，雙層過濾，雙倍安心；經檢測，PM2.5去除率達99%、甲醛去除率達96%；360度無死角設計，達到快速進風與出風，CADR (潔淨空氣輸出量)達630m3/H，極淨換氣技術，超越他牌同等級2倍以上，徹底改善空氣品質。親友團聚超給力，時刻提供好空氣！

節能高效，真夠賢慧

搭載DC直流無刷式免維護型電機，並將電機與傳動馬達分開，具有高節能、高效率、壽命長、震動小、低噪音的特色；超低用電20W，勝過傳統馬達33%，就算全天候運作也不傷荷包。誰說環保和效能不能畫上等號？

波紋扇葉，輕盈自然

北歐簡約時尚外觀，搭載獨特扇葉波紋設計，達到全室空氣循環，帶給你輕盈自然風；配有前置初效濾網，初步過濾大顆粒漂浮物如絨毛、灰塵等過敏原，另可直接拆卸水洗，輕鬆清潔超easy。

打造安心聚會好空間

過年佳節大團圓，在這個歡慶團聚的時刻，你可以選擇LUFTRUM高效除醛三合一空氣清淨機，還給你和家人放心深呼吸的權利。