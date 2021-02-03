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包養LV小熊做公益！孩子們的笑容給你來守護
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）長期支持聯合國兒童基金會（UNICEF），並於2016年開始共襄善舉#MAKEAPROMISE活動，以配戴Silver Lockit手鍊的方式，喚起全球對弱勢兒童的重視，並捐出販售手環的善款幫助聯合國兒童基金會，以資助世界各地最急需救援的兒童。今年這個善心不但持續，而且擴大：除了為Silver Lockit手鍊增添4款新色，並推出第一個Doudou Louis玩偶。
今年全新的Silver Lockit手鍊有粉彩藍、粉紅、瓷青、黑色共4款顏色，首次結合回收的白銀與有機棉製作，Silver Lockit手鍊配有經典吊墜和路易威登的招牌圓形標誌，設計靈感來自喬治威登於1890年發明用來保護顧客最珍貴的私人物品的防盜鎖，也藉此比喻孩子們才是最為珍貴的寶貝。
而此次首度推出的UNICEF Doudou Louis玩偶首次以布料形式出現。這款泰迪熊採用有機棉製作的經典花色布料製作，路易威登刺繡經典花色的花朵成了Doudou Louis的藍色眼睛。Silver Lockit還可當成Doudou Louis的項鍊配戴。4款全新Silver Lockit手鍊零售價為台幣13,800元，其中100美元將捐給UNICEF；Doudou Louis零售價台幣30,600元，其中200美元捐給UNICEF。路易威登自Silver Lockit彩色手鍊推出以來，已為聯合國兒童基金會募得將近1,300萬美元的善款。
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