包養LV小熊做公益！孩子們的笑容給你來守護

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）長期支持聯合國兒童基金會（UNICEF），並於2016年開始共襄善舉#MAKEAPROMISE活動，以配戴Silver Lockit手鍊的方式，喚起全球對弱勢兒童的重視，並捐出販售手環的善款幫助聯合國兒童基金會，以資助世界各地最急需救援的兒童。今年這個善心不但持續，而且擴大：除了為Silver Lockit手鍊增添4款新色，並推出第一個Doudou Louis玩偶。

今年全新的Silver Lockit手鍊有粉彩藍、粉紅、瓷青、黑色共4款顏色，首次結合回收的白銀與有機棉製作，Silver Lockit手鍊配有經典吊墜和路易威登的招牌圓形標誌，設計靈感來自喬治威登於1890年發明用來保護顧客最珍貴的私人物品的防盜鎖，也藉此比喻孩子們才是最為珍貴的寶貝。