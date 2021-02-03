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包養LV小熊做公益！孩子們的笑容給你來守護

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
路易威登推出第一個Doudou Louis玩偶與4款全新Silver Lockit手鍊為聯合國兒童基金會籌募善款。圖／路易威登提供
路易威登推出第一個Doudou Louis玩偶與4款全新Silver Lockit手鍊為聯合國兒童基金會籌募善款。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）長期支持聯合國兒童基金會（UNICEF），並於2016年開始共襄善舉#MAKEAPROMISE活動，以配戴Silver Lockit手鍊的方式，喚起全球對弱勢兒童的重視，並捐出販售手環的善款幫助聯合國兒童基金會，以資助世界各地最急需救援的兒童。今年這個善心不但持續，而且擴大：除了為Silver Lockit手鍊增添4款新色，並推出第一個Doudou Louis玩偶。

今年全新的Silver Lockit手鍊有粉彩藍、粉紅、瓷青、黑色共4款顏色，首次結合回收的白銀與有機棉製作，Silver Lockit手鍊配有經典吊墜和路易威登的招牌圓形標誌，設計靈感來自喬治威登於1890年發明用來保護顧客最珍貴的私人物品的防盜鎖，也藉此比喻孩子們才是最為珍貴的寶貝。

而此次首度推出的UNICEF Doudou Louis玩偶首次以布料形式出現。這款泰迪熊採用有機棉製作的經典花色布料製作，路易威登刺繡經典花色的花朵成了Doudou Louis的藍色眼睛。Silver Lockit還可當成Doudou Louis的項鍊配戴。4款全新Silver Lockit手鍊零售價為台幣13,800元，其中100美元將捐給UNICEF；Doudou Louis零售價台幣30,600元，其中200美元捐給UNICEF。路易威登自Silver Lockit彩色手鍊推出以來，已為聯合國兒童基金會募得將近1,300萬美元的善款。

路易威登推出第一個Doudou Louis玩偶與4款全新Silver Lockit手鍊為聯合國兒童基金會籌募善款。圖／路易威登提供
路易威登推出第一個Doudou Louis玩偶與4款全新Silver Lockit手鍊為聯合國兒童基金會籌募善款。圖／路易威登提供
Doudou Louis玩偶，30,600元，其中200美元捐給UNICEF。
Doudou Louis玩偶，30,600元，其中200美元捐給UNICEF。
Silver Lockit黑色手鍊，13,800元，其中100美元將捐給UNICEF。
Silver Lockit黑色手鍊，13,800元，其中100美元將捐給UNICEF。
路易威登推出第一個Doudou Louis玩偶與4款全新Silver Lockit手鍊為聯合國兒童基金會籌募善款。圖／路易威登提供
路易威登推出第一個Doudou Louis玩偶與4款全新Silver Lockit手鍊為聯合國兒童基金會籌募善款。圖／路易威登提供
Silver Lockit粉紅色手鍊，13,800元，其中100美元將捐給UNICEF。
Silver Lockit粉紅色手鍊，13,800元，其中100美元將捐給UNICEF。
Silver Lockit瓷青色手鍊，13,800元，其中100美元將捐給UNICEF。
Silver Lockit瓷青色手鍊，13,800元，其中100美元將捐給UNICEF。
Doudou Louis玩偶以有機棉製作的經典花色布料製作。
Doudou Louis玩偶以有機棉製作的經典花色布料製作。
Silver Lockit粉紅色與粉彩藍色手鍊，各13,800元，其中100美元將捐給UNICEF。
Silver Lockit粉紅色與粉彩藍色手鍊，各13,800元，其中100美元將捐給UNICEF。
Doudou Louis玩偶，30,600元，其中200美元捐給UNICEF。。
Doudou Louis玩偶，30,600元，其中200美元捐給UNICEF。。

LV

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