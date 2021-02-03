晶華情人月 ROBIN’S用餐升等、酒廊飲品「買一送一」
今年情人節在大年初三，為了讓沒辦法及時歡度兩人時光的有情人相約過節，台北晶華酒店特別將一天的節日延長為一整個月的浪漫，2月14日至3月14日推出「拍拖情人月」，與亞洲最大的交友APP─Paktor拍拖合作，凡於APP上配對成功的佳偶，即可於每日晚間6點至8點在二樓上庭酒廊享有全系列飲品「買一送一」優惠，晚間8點至10點至ROBIN’S牛排屋或鐵板燒，可享有餐點全面升等為海陸雙饗宴的禮遇。
此外，客房部也推出「香氛情人月」幸福住房專案，每晚6,800元起可入住大班樓層的雅逸居套房、享受大班Lounge服務、豐盛的自助式早餐兩客，另會隨房附贈應景情人浪漫布置，以及「拍拖情人月」雙重甜蜜升等優惠。
來自新加坡的Paktor拍拖交友APP成立於2013年，主要為未婚男女提供精準的配對服務。晶華酒店首次與Paktor拍拖合作，期望可以增加與年輕族群的互動；「拍拖情人月」優惠需於APP上配對成功，透過事前預訂此優惠方案，並於現場出示雙方配對證明，方可使用優惠。相關資訊可洽：02-2523-8000轉各餐廳或訂房組。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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