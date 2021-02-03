曾敬驊、王淨示範開運穿搭！新年造型就是要「紅」的耀眼

新年將到，還沒打點好新行頭的人，不要錯過Gap從即日起推出的牛年限定新春開運系列，還請來品牌好友曾敬驊、王淨示範潮流穿搭！另外，想穿得更有風格的人，則可以把目光轉到UNIQLO與傳奇超模INES DE LA FRESSANGE聯名款，直接穿出法國海濱度假風。

Gap歡慶農曆新年，再次推出限定生肖商品，涵蓋男、女成人及嬰幼童裝，透過紅色系為基礎，搭配牛年刺繡圖騰，並大量使用印花拼接設計，展現濃厚中式風格。於是品牌還邀請了王淨與曾敬驊來示範新年期間外出走跳的穿搭示範；像是王淨便以Oversized紅色圓領衫，營造出微落肩感的休閒造型。曾敬驊則是內搭保暖高領毛衣，外搭紅格紋襯衫外套，並在襪子選擇上與上衣做顏色呼應，巧妙穿出開運裝。另外，Gap也同步上線新春特惠活動，商品全面3折起、冬季外套、針織毛衣、仿羔羊絨系列通通5折；消費滿兩件再享額外8折優惠。

王淨示範Gap牛年限定新春開運系列穿搭。圖／Gap提供

喜歡法式時尚的女孩們，一定不會錯過UNIQLO與INES DE LA FRESSANGE聯名系列，春夏新款即將於2月5日開賣。這季以法國著名的度假勝地Deauville為靈感，設計出一系列能應對各種社交場合，又能收納在行李箱的單品。提供了包括丹寧外套，3D針織毛衣、絲質襯衫與包包等68款春夏新品。除了於UNIQLO網路商店與全台17間特選店舖販售之外，今年全新設計的雪紡設計細褶長洋裝、細褶長裙、抗UV寬沿帽等，都以千元的親民價格於全台門市銷售。

曾敬驊演繹Gap牛年限定新春開運系列穿搭。圖／Gap提供

INES DE LA FRESSANGE聯名系列棉麻外套2,990元。圖／UNIQLO提供

INES DE LA FRESSANGE聯名系列3D織法條紋針織衫1,290元。圖／UNIQLO提供

INES DE LA FRESSANGE聯名系列3D織法開領洋裝1,490元。圖／UNIQLO提供