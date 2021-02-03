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就是想收到藍盒子！Tiffany迎情人節復刻經典全新上市
許多人夢寐以求的就是收到另一半送的Tiffany藍盒子。打算在藍盒子裡面裝進什麼珠寶嗎？西洋情人節前夕，Tiffany推出全新的Tiffany Atlas X系列，重新詮釋以大膽創新的面貌復刻1995年推出的Atlas系列。Atlas系列創作靈感源自Tiffany紐約第五大道旗艦店外牆著名的鐘盤，擷取鐘盤上的羅馬數字，透過充滿力量的角度、簡潔線條和個性輪廓重新構思，打造全新摩登又中性的珠寶。而源自時間的羅馬數字更有將時間把握在自己手中、為愛騰出空檔、珍惜所愛的深刻意義。
除了全新上市復刻新作，Tiffany也提供許多別具意義的設計，讓每個戀人都能找到最具代表性的禮物。Tiffany T1系列頌揚歷史悠久的經典「T」字圖案，中性的魅力將情意藏在如密碼般的設計圖騰中。設計靈感來自Tiffany骨董珍藏庫中收藏的鑰匙的Tiffany Keys及Tiffany Victoria Vine鑰匙鍊墜，彷彿要牢牢鎖住對方的心。一系列黃金、白金及玫瑰金的Tiffany 1837 Makers系列鍊墜及手鍊，則以環環緊扣的設計比喻愛情承諾，還可親自繪畫圖案或撰寫字句，並即時鐫刻於Tiffany 1837 Makers系列的珠寶上，為對方訂製獨一無二的Tiffany禮物。
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