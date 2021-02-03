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就是想收到藍盒子！Tiffany迎情人節復刻經典全新上市

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
（由上至下）Tiffany Elsa Peretti系列Diamonds by the Yard 18K玫瑰金鑽石項鍊，價格店洽；18K金鑽石項鍊，17萬4,000元；鉑金鑽石項鍊，71萬元；Color by the Yard 18K金紅寶石項鍊，38萬1,000元。圖／Tiffany提供
（由上至下）Tiffany Elsa Peretti系列Diamonds by the Yard 18K玫瑰金鑽石項鍊，價格店洽；18K金鑽石項鍊，17萬4,000元；鉑金鑽石項鍊，71萬元；Color by the Yard 18K金紅寶石項鍊，38萬1,000元。圖／Tiffany提供

許多人夢寐以求的就是收到另一半送的Tiffany藍盒子。打算在藍盒子裡面裝進什麼珠寶嗎？西洋情人節前夕，Tiffany推出全新的Tiffany Atlas X系列，重新詮釋以大膽創新的面貌復刻1995年推出的Atlas系列。Atlas系列創作靈感源自Tiffany紐約第五大道旗艦店外牆著名的鐘盤，擷取鐘盤上的羅馬數字，透過充滿力量的角度、簡潔線條和個性輪廓重新構思，打造全新摩登又中性的珠寶。而源自時間的羅馬數字更有將時間把握在自己手中、為愛騰出空檔、珍惜所愛的深刻意義。

除了全新上市復刻新作，Tiffany也提供許多別具意義的設計，讓每個戀人都能找到最具代表性的禮物。Tiffany T1系列頌揚歷史悠久的經典「T」字圖案，中性的魅力將情意藏在如密碼般的設計圖騰中。設計靈感來自Tiffany骨董珍藏庫中收藏的鑰匙的Tiffany Keys及Tiffany Victoria Vine鑰匙鍊墜，彷彿要牢牢鎖住對方的心。一系列黃金、白金及玫瑰金的Tiffany 1837 Makers系列鍊墜及手鍊，則以環環緊扣的設計比喻愛情承諾，還可親自繪畫圖案或撰寫字句，並即時鐫刻於Tiffany 1837 Makers系列的珠寶上，為對方訂製獨一無二的Tiffany禮物。

（由上至下）Tiffany T 18K玫瑰金鑲嵌粉色蛋白石與鑽石項鍊，95,000元；Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石戒指 ，19萬4,000元；Tiffany HardWear雙鍊設計18K玫瑰金密鑲鑽石項鍊，30萬元；雙鍊設計18K玫瑰金密鑲鑽石耳環，42萬4,000元。圖／Tiffany提供
（由上至下）Tiffany T 18K玫瑰金鑲嵌粉色蛋白石與鑽石項鍊，95,000元；Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石戒指 ，19萬4,000元；Tiffany HardWear雙鍊設計18K玫瑰金密鑲鑽石項鍊，30萬元；雙鍊設計18K玫瑰金密鑲鑽石耳環，42萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Ring in Platinum系列鉑金鑲嵌橢圓型彩色寶石與鑽石戒指，價格店洽。圖／Tiffany提供
Tiffany Ring in Platinum系列鉑金鑲嵌橢圓型彩色寶石與鑽石戒指，價格店洽。圖／Tiffany提供
（由上至下）Tiffany HardWear 18K金南海珍珠項鍊，65萬5,000元；18K玫瑰金密鑲鑽石扣環項鍊，194萬元；Tiffany Keys 18K玫瑰金鑲鑽鑰匙鍊墜，25萬元；18K玫瑰金鑲鑽心形鑰匙鍊墜，94,000元；18K玫瑰金鍊，10,500元。圖／Tiffany提供
（由上至下）Tiffany HardWear 18K金南海珍珠項鍊，65萬5,000元；18K玫瑰金密鑲鑽石扣環項鍊，194萬元；Tiffany Keys 18K玫瑰金鑲鑽鑰匙鍊墜，25萬元；18K玫瑰金鑲鑽心形鑰匙鍊墜，94,000元；18K玫瑰金鍊，10,500元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K白金寬版鑲鑽手環，106萬元；18K白金窄版鑲鑽手環，33萬5,000元；Atlas X 18K玫瑰金窄版鑲鑽手環，33萬5,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，24萬7,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽手環，95萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K白金寬版鑲鑽手環，106萬元；18K白金窄版鑲鑽手環，33萬5,000元；Atlas X 18K玫瑰金窄版鑲鑽手環，33萬5,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，24萬7,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽手環，95萬5,000元。圖／Tiffany提供
（由上至下）Tiffany T1 系列，18K金窄版手環，12萬元；18K金寬版鋪鑲鑽石手環，106萬元；18K白金寬版鋪鑲鑽石戒指，19萬4,000元。。圖／Tiffany提供
（由上至下）Tiffany T1 系列，18K金窄版手環，12萬元；18K金寬版鋪鑲鑽石手環，106萬元；18K白金寬版鋪鑲鑽石戒指，19萬4,000元。。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas X系列18K玫瑰金寬版鑲鑽手環，95萬5,000元；18K玫瑰金窄版鑲鑽手環，33萬5,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，14萬1,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽手環，42萬4,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，24萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Atlas X系列18K玫瑰金寬版鑲鑽手環，95萬5,000元；18K玫瑰金窄版鑲鑽手環，33萬5,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，14萬1,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽手環，42萬4,000元；18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指，24萬7,000元。圖／Tiffany提供
（由上至下）Tiffany Metro鉑金鑲鑽戒指，83,000元；Tiffany Soleste V 鉑金鑲鑽戒指，83,000元；The Tiffany Setting鉑金六爪鑽石戒指，價格店洽。圖／Tiffany提供
（由上至下）Tiffany Metro鉑金鑲鑽戒指，83,000元；Tiffany Soleste V 鉑金鑲鑽戒指，83,000元；The Tiffany Setting鉑金六爪鑽石戒指，價格店洽。圖／Tiffany提供
Tiffany於西洋情人節前夕推出全新的Tiffany Atlas X系列珠寶。圖／Tiffany提供
Tiffany於西洋情人節前夕推出全新的Tiffany Atlas X系列珠寶。圖／Tiffany提供

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