讓動物們快樂過年！動物園「超前部署」5天食材

農曆年前許多民眾都會前往各大量販店、超商或傳統市場採買年貨，準備在過年期間和家人團聚時一起享用美食。為了因應供應商農曆年期間將暫停服務，台北市立動物園的中央廚房，從這個星期開始，已經陸續將初一至初五供應商休假期間的食材準備妥當，動物園表示，無論是乾糧、蔬果或肉品等食材都不虞匱乏，確保動物們在春節期間，依然能享受到兼顧營養均衝和美味的食物。

動物園表示，園內照養超過350種動物、2500多隻個體，農曆春節期間，園內負責輪班照顧動物的保育員及獸醫師們，可沒機會享受完整年假，因為各區大大小小的動物廚房是全年無休的，保育員仍然要照常開伙，依據不同動物的營養需求，為牠們準備各式各樣的食材。

動物園表示，飼料調配中心是動物園內所有動物的中央廚房，每天需要供應全園動物的伙食，飼料調配中心設置了恆溫恆濕控制的乾料存放空間，把溫度控制在20-22度，濕度維持在60以下，還有負20度的冷凍庫，可以確保食物不會發霉腐壞，還有防蟲、防鼠等功能，因此能固定維持5-7周的食材庫存量，以降低食物短缺的風險。