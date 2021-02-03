Elephant Cuppa大象杯2代全面升級 募資破2000萬強勢回歸
「生活上一個小小的改變，就是對環境大大的幫助。」隨著環保意識抬頭，出門自備環保杯已經成為很多人的生活方式，然而很多時候仍因一時的便利捨棄了環保，這也是Elephant Cuppa團隊成立的初衷，希望開發的每一款產品都具有足夠的便利性、功能性及耐用度，讓大家在不知不覺中習慣使用環保的產品，從而減少一次性產品使用，降低對環境的污染及損害。
2019年推出1代Elephant Cuppa大象杯即引起熱烈迴響，團隊花費1年時光，蒐集上萬消費者回饋，打造更符合日常需求的「大象杯2代」，於嘖嘖募資累積金額超過兩千萬，成為支持者心目中最理想的環保杯。
2代大象杯繼承1代「方便使用者每天帶出門」的精神，將材質全面升級。採用比1代Tritan材質更耐精油、防霧化的ECOZEN材質，底部加厚搭載杯角特殊圓邊處理，並為了確保品質選擇在台灣工廠製作，產出更堅韌、耐用的大象杯2代。
大象杯2代擁有720ml大容量，較1代增加了20ml，容量升級後重量仍維持180g，比手機還輕巧，天天帶出門輕鬆無負擔！更貼心的是2代還加入520ml小容量選擇，迷你可愛的小象杯剛好容納超商中杯咖啡、手搖飲，小體積更容易放入包包帶出門，實用度與方便性更高。
杯蓋內的矽膠防漏圈新增提手，可快速且俐落地拆卸清潔，徹底洗淨不讓異味殘留。針對盛裝冷飲時杯身容易產生的小水珠，團隊特別推出為大象杯量身打造的矽膠杯套，手感溫潤細膩，不但更好拿也能保護大象杯免於碰撞受損、增加耐用度。
簡約外型搭載足夠的便利性、功能性、耐用性，大象杯2代適合每一位在乎環境與生活品質的你。最貼心的環保飲料杯，讓減塑的第一步更輕鬆愜意。Elephant Cuppa大象杯2代即日起於有.設計uDesign獨家首賣，限定優惠請至有.設計uDesign查詢。
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