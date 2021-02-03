鎖定熱血重機迷！7-11「MotoGP冠軍榮耀集點」集結3大車隊授權車手專屬賽車模型與限量周邊

誰說超商集點都主打可愛牌？7-ELEVEN將於2月9日起展開「MotoGP冠軍榮耀集點」活動呼叫熱血重機迷，以摩托車迷的最高殿堂賽事「MotoGP」賽事為主題，集結3大車隊授權車手專屬賽車，除了推出經典重機模型組合之外，還有鑰匙圈、證件套、滑鼠墊、運動毛巾、防潑水背包、兩件式雨衣、無線充電座電子鐘、防水手套等高達27項夢幻逸品。

「MotoGP」創辦至今已超過70年，風靡全球無數機車迷，為世界最頂尖兩輪賽事之一。為了滿足重機迷的蒐藏慾望，7-ELEVEN「MotoGP冠軍榮耀集點」集結本田（Honda）、山葉（Yamaha）、杜卡迪（Ducati）等3大車隊授權冠軍車手專屬賽車，推出一系列限量周邊商品，首推「限量1：24重機模型組合」，包括高人氣的MotoGP世界冠軍車手Marc Márquez（車迷暱稱MM93）、曾經獲得9次MotoGP世界冠軍頭銜的著名摩托車賽車手Valentino Rossi等6大車款，還附上仿賽車排位展示底座，集滿6點加109元或108點免費送1款；「限量皮革鑰匙圈」以經典Logo造型搭配皮革壓紋設計，集滿6點加109元或108點免費送1款，共3款；「限量皮革證件套」採用正反雙卡夾設計，集滿6點加149元或126點免費送1款，共3款。

2月9日下午3點起同步推出限量周邊預購，只限使用集點活動電子點數搶先預購的「限量大滑鼠墊」集滿6點加199元，共3款。全店預購的還有「限量運動毛巾」為長版設計，適合運動掛頸擦拭，集滿6點加199元，共2款；擁有18L大容量、可承重8公斤的「限量防水背包」集滿6點加699元，共3款；「限量兩件式雨衣」集滿6點加1,099元，共3款。

最後一波活動則在2月26日下午3點起開放限量預購，包括擁有高畫質VA液晶螢幕、支援QI無線充電超的「限量無線充電座電子鐘」，集滿6點加999元，共2款；「限量防水手套」集滿6點加399元，共2款。