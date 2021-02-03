快訊

整理包／家長震撼彈！開學、指考延期 防疫照顧假怎麼請？

延後4天開學！2月20日原訂要補班課「變寒假」 潘文忠：免補課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鎖定熱血重機迷！7-11「MotoGP冠軍榮耀集點」集結3大車隊授權車手專屬賽車模型與限量周邊

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「MotoGP冠軍榮耀集點」共將推出27項摩托車迷夢幻逸品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「MotoGP冠軍榮耀集點」共將推出27項摩托車迷夢幻逸品。圖／7-ELEVEN提供

誰說超商集點都主打可愛牌？7-ELEVEN將於2月9日起展開「MotoGP冠軍榮耀集點」活動呼叫熱血重機迷，以摩托車迷的最高殿堂賽事「MotoGP」賽事為主題，集結3大車隊授權車手專屬賽車，除了推出經典重機模型組合之外，還有鑰匙圈、證件套、滑鼠墊、運動毛巾、防潑水背包、兩件式雨衣、無線充電座電子鐘、防水手套等高達27項夢幻逸品。

「MotoGP」創辦至今已超過70年，風靡全球無數機車迷，為世界最頂尖兩輪賽事之一。為了滿足重機迷的蒐藏慾望，7-ELEVEN「MotoGP冠軍榮耀集點」集結本田（Honda）、山葉（Yamaha）、杜卡迪（Ducati）等3大車隊授權冠軍車手專屬賽車，推出一系列限量周邊商品，首推「限量1：24重機模型組合」，包括高人氣的MotoGP世界冠軍車手Marc Márquez（車迷暱稱MM93）、曾經獲得9次MotoGP世界冠軍頭銜的著名摩托車賽車手Valentino Rossi等6大車款，還附上仿賽車排位展示底座，集滿6點加109元或108點免費送1款；「限量皮革鑰匙圈」以經典Logo造型搭配皮革壓紋設計，集滿6點加109元或108點免費送1款，共3款；「限量皮革證件套」採用正反雙卡夾設計，集滿6點加149元或126點免費送1款，共3款。

2月9日下午3點起同步推出限量周邊預購，只限使用集點活動電子點數搶先預購的「限量大滑鼠墊」集滿6點加199元，共3款。全店預購的還有「限量運動毛巾」為長版設計，適合運動掛頸擦拭，集滿6點加199元，共2款；擁有18L大容量、可承重8公斤的「限量防水背包」集滿6點加699元，共3款；「限量兩件式雨衣」集滿6點加1,099元，共3款。

最後一波活動則在2月26日下午3點起開放限量預購，包括擁有高畫質VA液晶螢幕、支援QI無線充電超的「限量無線充電座電子鐘」，集滿6點加999元，共2款；「限量防水手套」集滿6點加399元，共2款。

迎接情人節，7-ELEVEN將於2月9日下午3點起限量推出「G-SHOCK、BABY-G、BOSE三大精品集點」活動，限使用電子點數搶先預購，其中日本「G-SHOCK & BABY-G運動手表」每款皆為集滿6點加2,499元；強調360°全方向聲音及防潑水、防撞材質的「Bose SoundLink Revolve藍牙揚聲器」為集滿6點加5,999元。

7-ELEVEN將於2月9日下午3點起限量開放預購日本「G-SHOCK & BABY-G運動手表」，每款皆為集滿6點加2,499元，限使用電子點數搶先預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於2月9日下午3點起限量開放預購日本「G-SHOCK & BABY-G運動手表」，每款皆為集滿6點加2,499元，限使用電子點數搶先預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「MotoGP冠軍榮耀集點」活動2月9日下午3點起開放預購杜卡迪（Ducati）車隊授權「限量兩件式雨衣」，集滿6點加1,099元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「MotoGP冠軍榮耀集點」活動2月9日下午3點起開放預購杜卡迪（Ducati）車隊授權「限量兩件式雨衣」，集滿6點加1,099元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於2月9日起展開「MotoGP冠軍榮耀集點」活動，以摩托車迷的最高殿堂賽事「MotoGP」賽事為主題。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於2月9日起展開「MotoGP冠軍榮耀集點」活動，以摩托車迷的最高殿堂賽事「MotoGP」賽事為主題。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於2月9日起展開「MotoGP冠軍榮耀集點」活動，「限量1：24重機模型組合」共6款，集滿6點加109元或108點免費送1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於2月9日起展開「MotoGP冠軍榮耀集點」活動，「限量1：24重機模型組合」共6款，集滿6點加109元或108點免費送1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「MotoGP冠軍榮耀集點」活動2月26日下午3點起開放限量預購「無線充電座電子鐘」，集滿6點加999元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「MotoGP冠軍榮耀集點」活動2月26日下午3點起開放限量預購「無線充電座電子鐘」，集滿6點加999元，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於2月9日起展開「MotoGP冠軍榮耀集點」活動，以摩托車迷的最高殿堂賽事「MotoGP」賽事為主題。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於2月9日起展開「MotoGP冠軍榮耀集點」活動，以摩托車迷的最高殿堂賽事「MotoGP」賽事為主題。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「MotoGP冠軍榮耀集點」活動推出著名摩托車賽車手Valentino Rossi周邊商品限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「MotoGP冠軍榮耀集點」活動推出著名摩托車賽車手Valentino Rossi周邊商品限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「MotoGP冠軍榮耀集點」活動2月9日下午3點起開放預購本田（Honda）車隊授權「限量兩件式雨衣」，集滿6點加1,099元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「MotoGP冠軍榮耀集點」活動2月9日下午3點起開放預購本田（Honda）車隊授權「限量兩件式雨衣」，集滿6點加1,099元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「MotoGP冠軍榮耀集點」活動2月9日下午3點起開放預購杜卡迪（Ducati）車隊授權「限量防水背包」，集滿6點加699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「MotoGP冠軍榮耀集點」活動2月9日下午3點起開放預購杜卡迪（Ducati）車隊授權「限量防水背包」，集滿6點加699元。圖／7-ELEVEN提供

賽車手 重機

延伸閱讀

VR46學院也愛用！MotoGP與Moto Trainer共同推出競技摩托車模擬器

前SMAP成員森且行摩托車賽摔車　骨盤骨折急送醫

劉德華和吳倩蓮紅遍韓國 經典韓劇致敬「天若有情」

疫情影響越南民眾收入 摩托車銷量年減逾16%

相關新聞

就是想收到藍盒子！Tiffany迎情人節復刻經典全新上市

許多人夢寐以求的就是收到另一半送的Tiffany藍盒子。打算在藍盒子裡面裝進什麼珠寶嗎？西洋情人節前夕，Tiffany推...

讓動物們快樂過年！動物園「超前部署」5天食材

農曆年前許多民眾都會前往各大量販店、超商或傳統市場採買年貨，準備在過年期間和家人團聚時一起享用美食。為了因應供應商農曆年...

焦香蒜甜滋味多！網路熱議10大肉乾品牌 涮嘴到根本停不下來

農曆新年就快到了，除了滿桌的山珍海味之外，過年也少不了涮嘴的手邊零食，其中最受歡迎的，莫過於越嚼越香風味多變的各式肉乾了，肉乾的出現不只增添年味，更是下酒時刻、嘴饞午後和年節送禮時幾乎不會出錯的好選擇

鎖定熱血重機迷！7-11「MotoGP冠軍榮耀集點」集結3大車隊授權車手專屬賽車模型與限量周邊

誰說超商集點都主打可愛牌？7-ELEVEN將於2月9日起展開「MotoGP冠軍榮耀集點」活動呼叫熱血重機迷，以摩托車迷的...

邵雨薇小露香肩甜蜜拎LONGCHAMP包 任容萱大學生穿搭好清新

新年還沒到，牛年限定款先拎起來，日前LONGCHAMP發表的牛年限量Le Pliage Cuir系列包款，邵雨薇、任容萱...

清酒酒造拼轉型 文青風酒標好清新

說到日本清酒，你腦中所浮現的第一個畫面是什麼呢？相信多人都會浮現綠色、咖啡色的瓶身，上面有著端莊的書法字體，寫著讓人似懂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。