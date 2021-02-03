聽新聞
test
0:00 / 0:00
邵雨薇小露香肩甜蜜拎LONGCHAMP包 任容萱大學生穿搭好清新
新年還沒到，牛年限定款先拎起來，日前LONGCHAMP發表的牛年限量Le Pliage Cuir系列包款，邵雨薇、任容萱都搶先拿了粉紅色款式，童趣筆觸的小牛顯得青春可愛，自帶粉紅泡泡。
邵雨薇以「牛牛行大運，真可愛」來形容身上的淡粉色迷你款Le Pliage Cuir手袋，並且以斜肩穿搭展現簡約、性感的風格，呈現了戀愛中的甜蜜氣息；任容萱則是「帶著可愛的牛牛，為新的一年展開美麗篇章」，在清爽的造型中，表現出悠閒輕鬆的大學生穿搭。安心亞一身白配襯淡粉色包款，雅致宜人；吳珊儒則是以認不出來的口罩時尚，酷帥表現Le Pliage Cuir手袋粉色款。
此外，黑色款式則有李千那、李沐的詮釋版本；黑色馬諦斯羊皮上以絹網印刷，呈現萌趣的白色小牛，搭配象徵美好祈願的小雛菊，花朵延伸到袋蓋上，紅色按釦位置剛好做為花蕊點綴。本次Le Pliage Cuir牛年包款的小驚喜則是藏在袋蓋裡，一掀開就會看見袋蓋內面的白色皮革上，也印有幸運雛菊，總共推出手提包、迷你手提包兩種尺寸，此外，還有黑色小牛鑰匙圈、迷你奶瓶掛飾，都是可愛路線的小配件。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言