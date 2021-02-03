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邵雨薇小露香肩甜蜜拎LONGCHAMP包 任容萱大學生穿搭好清新

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
李千那、邵雨薇、任容萱詮釋LONGCHAMP牛年限量Le Pliage系列迷你手提包。圖／取自IG
李千那、邵雨薇、任容萱詮釋LONGCHAMP牛年限量Le Pliage系列迷你手提包。圖／取自IG

新年還沒到，牛年限定款先拎起來，日前LONGCHAMP發表的牛年限量Le Pliage Cuir系列包款，邵雨薇、任容萱都搶先拿了粉紅色款式，童趣筆觸的小牛顯得青春可愛，自帶粉紅泡泡。

邵雨薇以「牛牛行大運，真可愛」來形容身上的淡粉色迷你款Le Pliage Cuir手袋，並且以斜肩穿搭展現簡約、性感的風格，呈現了戀愛中的甜蜜氣息；任容萱則是「帶著可愛的牛牛，為新的一年展開美麗篇章」，在清爽的造型中，表現出悠閒輕鬆的大學生穿搭。安心亞一身白配襯淡粉色包款，雅致宜人；吳珊儒則是以認不出來的口罩時尚，酷帥表現Le Pliage Cuir手袋粉色款。

此外，黑色款式則有李千那、李沐的詮釋版本；黑色馬諦斯羊皮上以絹網印刷，呈現萌趣的白色小牛，搭配象徵美好祈願的小雛菊，花朵延伸到袋蓋上，紅色按釦位置剛好做為花蕊點綴。本次Le Pliage Cuir牛年包款的小驚喜則是藏在袋蓋裡，一掀開就會看見袋蓋內面的白色皮革上，也印有幸運雛菊，總共推出手提包、迷你手提包兩種尺寸，此外，還有黑色小牛鑰匙圈、迷你奶瓶掛飾，都是可愛路線的小配件。

吳姍儒以LONGCHAMP牛年限量Le Pliage淡粉色迷你手提包作為口罩時尚的穿搭。圖／取自IG
吳姍儒以LONGCHAMP牛年限量Le Pliage淡粉色迷你手提包作為口罩時尚的穿搭。圖／取自IG
李千那以LONGCHAMP牛年限量Le Pliage黑色迷你手提包表現帥氣風格。圖／取自IG
李千那以LONGCHAMP牛年限量Le Pliage黑色迷你手提包表現帥氣風格。圖／取自IG
LONGCHAMP牛年限量Le Pliage黑色迷你手提包，17,400元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP牛年限量Le Pliage黑色迷你手提包，17,400元。圖／LONGCHAMP提供
邵雨薇穿著黑色露肩毛衣配上牛仔褲，手拿LONGCHAMP牛年限量Le Pliage淡粉色迷你手提包。圖／取自IG
邵雨薇穿著黑色露肩毛衣配上牛仔褲，手拿LONGCHAMP牛年限量Le Pliage淡粉色迷你手提包。圖／取自IG
安心亞一身優雅全白色，配襯LONGCHAMP牛年限量Le Pliage淡粉色迷你手提包。圖／取自IG
安心亞一身優雅全白色，配襯LONGCHAMP牛年限量Le Pliage淡粉色迷你手提包。圖／取自IG
邵雨薇穿著黑色露肩毛衣配上牛仔褲，手拿LONGCHAMP牛年限量Le Pliage淡粉色迷你手提包。圖／取自IG
邵雨薇穿著黑色露肩毛衣配上牛仔褲，手拿LONGCHAMP牛年限量Le Pliage淡粉色迷你手提包。圖／取自IG
任容萱身穿Arnold Palmer衛衣搭配LONGCHAMP牛年限量Le Pliage淡粉色迷你手提包，表現休閒情調。圖／取自IG
任容萱身穿Arnold Palmer衛衣搭配LONGCHAMP牛年限量Le Pliage淡粉色迷你手提包，表現休閒情調。圖／取自IG
LONGCHAMP牛年限量Le Pliage淡粉色迷你手提包，17,400元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP牛年限量Le Pliage淡粉色迷你手提包，17,400元。圖／LONGCHAMP提供
李沐拎著Le Pliage黑色迷你手提包，呈現不露臉的隨性。圖／取自IG
李沐拎著Le Pliage黑色迷你手提包，呈現不露臉的隨性。圖／取自IG

口罩 大學生

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