邵雨薇小露香肩甜蜜拎LONGCHAMP包 任容萱大學生穿搭好清新

新年還沒到，牛年限定款先拎起來，日前LONGCHAMP發表的牛年限量Le Pliage Cuir系列包款，邵雨薇、任容萱都搶先拿了粉紅色款式，童趣筆觸的小牛顯得青春可愛，自帶粉紅泡泡。

邵雨薇以「牛牛行大運，真可愛」來形容身上的淡粉色迷你款Le Pliage Cuir手袋，並且以斜肩穿搭展現簡約、性感的風格，呈現了戀愛中的甜蜜氣息；任容萱則是「帶著可愛的牛牛，為新的一年展開美麗篇章」，在清爽的造型中，表現出悠閒輕鬆的大學生穿搭。安心亞一身白配襯淡粉色包款，雅致宜人；吳珊儒則是以認不出來的口罩時尚，酷帥表現Le Pliage Cuir手袋粉色款。