清酒酒造拼轉型 文青風酒標好清新

說到日本清酒，你腦中所浮現的第一個畫面是什麼呢？相信多人都會浮現綠色、咖啡色的瓶身，上面有著端莊的書法字體，寫著讓人似懂非懂的「吟釀」、「大吟釀」、「純米酒」…等字樣。

不過隨著日本清酒酒造力拼轉型，希望融入年輕世代的生活方式，許多酒造都對酒標的創意度更加在意，走清新風格的文青風酒標便應運而生。

位於福岡的山之壽酒造，便邀請到插畫家Ayano Usamaru，以溫軟的冬夜裡在家煮上火鍋圍爐，配上溫熱的清酒為主題，繪製成「THE KAN」酒款的酒標。

「THE KAN」諧音「THE 燗（日文發音KAN）」，以燗酒（熱飲方式）為諧音，除了呈現出令人會心一笑的趣味，也為飲用者們提供具有優雅感的溫酒呈現。

除了與插畫家Ayano Usamaru合作外，山之壽酒造也邀請在地插畫家Yuukichi Inoue，以粉紅、鮮黃兩種鮮豔色系為底，與散落各處的線條、幾何圖型，拼湊出「FREAKS（特立獨行者）」的字眼，像極了派對中的彩帶，繽紛地散落在各處，搭配上鮮豔少見的底色，希望呈現出「Good time with yamanokotobuki（山之壽） 」的氛圍，打入年輕人的市場。

這兩款清酒除了在酒標上別出心裁，在口味上也特別針對年輕人的喜好口感而有所調整。

「FREAKS 1」 酒款帶有水梨、蘋果香氣，前段口感極為細緻、且帶有溫和甜味，中後段牽引出米的鮮味，以葡萄柚般的些微苦味收尾，甜而不膩耐人尋味。

「FREAKS 2」則是首次在日本酒中，注入了白葡萄酒或白啤酒中的香氣成份，清爽的柑橘香氣與輕快的米甜味，宛如白葡萄酒般的口感深獲女性喜愛，建議搭配和風沙拉、生火腿或雞肉串燒等料理。

位於山口縣美祢市的大嶺酒造，在過去在紐約從事設計工作的秋山剛志接手後也改頭換面，連酒造的建築都走現代極簡風，宛如當代美術館。

在瓶身與酒標設計上，也請到瑞典的設計工作室Stockholm Design Lab操刀，採用極簡的黑白為基調，一反傳統清酒標的「紙與墨筆字」的組合，改用非常簡單的「米粒」剪影，並以一到五粒米，來區別純米大吟釀、純米吟釀、純米酒、無規格酒等不同酒款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康