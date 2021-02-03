快訊

整理包／家長震撼彈！開學、指考延期 防疫照顧假怎麼請？

延後4天開學！2月20日原訂要補班課「變寒假」 潘文忠：免補課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清酒酒造拼轉型 文青風酒標好清新

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
位於福岡的山之壽酒造與多位插畫家合作，推出當代藝術品般的文青風酒標。圖／和心酒藏提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
位於福岡的山之壽酒造與多位插畫家合作，推出當代藝術品般的文青風酒標。圖／和心酒藏提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

說到日本清酒，你腦中所浮現的第一個畫面是什麼呢？相信多人都會浮現綠色、咖啡色的瓶身，上面有著端莊的書法字體，寫著讓人似懂非懂的「吟釀」、「大吟釀」、「純米酒」…等字樣。

不過隨著日本清酒酒造力拼轉型，希望融入年輕世代的生活方式，許多酒造都對酒標的創意度更加在意，走清新風格的文青風酒標便應運而生。

位於福岡的山之壽酒造，便邀請到插畫家Ayano Usamaru，以溫軟的冬夜裡在家煮上火鍋圍爐，配上溫熱的清酒為主題，繪製成「THE KAN」酒款的酒標。

「THE KAN」諧音「THE 燗（日文發音KAN）」，以燗酒（熱飲方式）為諧音，除了呈現出令人會心一笑的趣味，也為飲用者們提供具有優雅感的溫酒呈現。

除了與插畫家Ayano Usamaru合作外，山之壽酒造也邀請在地插畫家Yuukichi Inoue，以粉紅、鮮黃兩種鮮豔色系為底，與散落各處的線條、幾何圖型，拼湊出「FREAKS（特立獨行者）」的字眼，像極了派對中的彩帶，繽紛地散落在各處，搭配上鮮豔少見的底色，希望呈現出「Good time with yamanokotobuki（山之壽） 」的氛圍，打入年輕人的市場。

這兩款清酒除了在酒標上別出心裁，在口味上也特別針對年輕人的喜好口感而有所調整。

「FREAKS 1」 酒款帶有水梨、蘋果香氣，前段口感極為細緻、且帶有溫和甜味，中後段牽引出米的鮮味，以葡萄柚般的些微苦味收尾，甜而不膩耐人尋味。

「FREAKS 2」則是首次在日本酒中，注入了白葡萄酒或白啤酒中的香氣成份，清爽的柑橘香氣與輕快的米甜味，宛如白葡萄酒般的口感深獲女性喜愛，建議搭配和風沙拉、生火腿或雞肉串燒等料理。

位於山口縣美祢市的大嶺酒造，在過去在紐約從事設計工作的秋山剛志接手後也改頭換面，連酒造的建築都走現代極簡風，宛如當代美術館。

在瓶身與酒標設計上，也請到瑞典的設計工作室Stockholm Design Lab操刀，採用極簡的黑白為基調，一反傳統清酒標的「紙與墨筆字」的組合，改用非常簡單的「米粒」剪影，並以一到五粒米，來區別純米大吟釀、純米吟釀、純米酒、無規格酒等不同酒款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大嶺酒造極簡的米粒圖樣酒標，個性十足。圖／大嶺酒造提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大嶺酒造極簡的米粒圖樣酒標，個性十足。圖／大嶺酒造提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
位於山口縣美祢市的大嶺酒造，極簡風的建築外觀，宛如當代美術館。圖／大嶺酒造提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
位於山口縣美祢市的大嶺酒造，極簡風的建築外觀，宛如當代美術館。圖／大嶺酒造提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 插畫家

延伸閱讀

台灣藏家注意！ 波摩高年份珍稀酒款抵台開搶中

日本三得利出招 山崎、響2021年度限定版5月上市

NBA／轉發台灣插畫家作品 林書豪期待踏上G聯盟之旅

看好牛年春酒市場 橡木桶洋酒力推全球限定酒款

相關新聞

就是想收到藍盒子！Tiffany迎情人節復刻經典全新上市

許多人夢寐以求的就是收到另一半送的Tiffany藍盒子。打算在藍盒子裡面裝進什麼珠寶嗎？西洋情人節前夕，Tiffany推...

讓動物們快樂過年！動物園「超前部署」5天食材

農曆年前許多民眾都會前往各大量販店、超商或傳統市場採買年貨，準備在過年期間和家人團聚時一起享用美食。為了因應供應商農曆年...

焦香蒜甜滋味多！網路熱議10大肉乾品牌 涮嘴到根本停不下來

農曆新年就快到了，除了滿桌的山珍海味之外，過年也少不了涮嘴的手邊零食，其中最受歡迎的，莫過於越嚼越香風味多變的各式肉乾了，肉乾的出現不只增添年味，更是下酒時刻、嘴饞午後和年節送禮時幾乎不會出錯的好選擇

鎖定熱血重機迷！7-11「MotoGP冠軍榮耀集點」集結3大車隊授權車手專屬賽車模型與限量周邊

誰說超商集點都主打可愛牌？7-ELEVEN將於2月9日起展開「MotoGP冠軍榮耀集點」活動呼叫熱血重機迷，以摩托車迷的...

邵雨薇小露香肩甜蜜拎LONGCHAMP包 任容萱大學生穿搭好清新

新年還沒到，牛年限定款先拎起來，日前LONGCHAMP發表的牛年限量Le Pliage Cuir系列包款，邵雨薇、任容萱...

清酒酒造拼轉型 文青風酒標好清新

說到日本清酒，你腦中所浮現的第一個畫面是什麼呢？相信多人都會浮現綠色、咖啡色的瓶身，上面有著端莊的書法字體，寫著讓人似懂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。