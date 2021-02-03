將各地風情帶來台灣 韓國觀光公社2月主打江原道

受到新冠肺炎疫情影響，不少旅客無法出國，韓國觀光公社在台設立的觀光文化體驗中心KOREA PLAZA今年每個月分別把韓國各地特色搬來台灣，2月主打滑雪勝地江原道。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響下，旅客無法出國，為了要讓旅客體驗在地的韓國文化，觀光公社韓國觀光公社在台設立的觀光文化體驗中心KOREA PLAZA今年將設立「本月觀光主打星」，每個月將韓國各地方、特色項目搬到KOREA PLAZA，並利用海報、宣傳影片、照片展、裝置物、以及宣傳活動等，展現其專屬的魅力。

韓國觀光公社指出，2月主推的韓國滑雪的旅遊勝地江原道，將滑雪場情境搬到現場，民眾在現場完成指定任務，除了可以集章之外，還可以獲得韓國正夯雪鴨製作模型夾。

韓國觀光公社台北支社代支社長姜性在說，因為疫情的關係，近來偽出國景點在台灣是很熱門的話題，因此希望藉由每月的本月觀光主打星，可以滿足台灣朋友喜歡在偽出國景點打卡拍照的心理，讓台灣民眾更加深入認識韓國各地的旅遊資源。

韓國觀光公社說，即日起前來KOREA PLAZA的民眾都能得到一張2021本月觀光主打星集章，韓國觀光公社將依據一整年的集章數量，將給予來訪客人不同的獎勵。