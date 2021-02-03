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限時20天「2杯88折」！伊莉莎白紅茶書房插旗新莊

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
伊莉莎白紅茶書房提供有多款品名浮誇的手搖茶飲。圖／伊莉莎白紅茶書房提供
伊莉莎白紅茶書房提供有多款品名浮誇的手搖茶飲。圖／伊莉莎白紅茶書房提供

甫於1月24日進駐三重的連鎖手搖飲「伊莉莎白紅茶書房」，自即日起再進駐新莊，開設新莊中和4號店。為慶祝新店開幕，即日起至2月22日期間，連續20天推出「皇室紅茶任2杯88折」的優惠活動。

伊莉莎白紅茶書房自內湖起家，設計上主打英國皇室風格，許多品項名稱、細節也帶有浮誇的宮廷感。除了「皇宮書房裡喝紅茶」的純紅茶系列之外，還有添加初鹿鮮乳的「女王喝拿鐵去旅行」，以及「宮廷絲絨生乳」、「紅茶香檳」等多種系列飲品。近期新推出的「世界紅茶之王」，標榜使用每斤2,500元的手摘18號紅玉製作，帶有天然的甘甜與香氣，每杯50元起。「勝利女神皇家騎士」，則是以英式伯爵茶添加柑橘果片，每杯30元起。另外此次也使用台東初鹿鮮乳搭配肯亞茶葉，新推出「拿破崙肯亞拿鐵」，並首度推出大杯容量，每杯55元起。

目前伊莉莎白紅茶書房共有內湖、寧夏夜市、三重等門市，新莊中和店為第4間門市，平均每個月開2間分店。為慶祝新店開幕，即日起至2月22日期間，新莊中和店連續20天推出「皇室紅茶任2杯88折」的優惠方案，讓新莊民眾輕鬆嘗鮮。

伊莉莎白紅茶書房新開設新莊中和店。圖／伊莉莎白紅茶書房提供
伊莉莎白紅茶書房新開設新莊中和店。圖／伊莉莎白紅茶書房提供

皇室 肯亞 女王

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