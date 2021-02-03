小年夜快衝！7-11推「限量Hello Kitty口金收納包」滿額加價購 5款新年開運造型都萌翻

喜歡Hello Kitty的粉絲預備手刀快衝！7-ELEVEN將於春節連假首日的小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購，5款Hello Kitty日式和風的新年開運造型搭配雙面圖案設計，採用防潑水材質與大開口設計，方便又好拿取，除了可當錢包使用之外，也可用來放置證件或隨身小物，讓充滿喜氣的Hello Kitty陪你開運一整年。

7-ELEVEN本次限時限量推出的「Hello Kitty口金收納包」共有粉色系的開運款、紅白色調的花開款、黃色系的招財款、黃色系的達摩款、紅色系的貓咪款等5款，消費滿199元（不含菸品、濾嘴、隨取卡、指定3C商品／配件、電視、家電清洗服務、代收款服務）即可用69元加購一款、隨機不可挑款，數量有限售完為止。 7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購，圖為開運款。記者陳立儀／攝影 7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購，圖左為招財款、圖右為達摩款。記者陳立儀／攝影 7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購，共有5款日式和風的新年開運造型。記者陳立儀／攝影 7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購，日式新年開運設計可愛又討喜。記者陳立儀／攝影