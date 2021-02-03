快訊

無本土！新增2例境外 皆為無症狀印尼籍漁工

直播／防疫加嚴 高中以下延到2/22開學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小年夜快衝！7-11推「限量Hello Kitty口金收納包」滿額加價購 5款新年開運造型都萌翻

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購，圖左為花開款、圖右為貓咪款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購，圖左為花開款、圖右為貓咪款。記者陳立儀／攝影

喜歡Hello Kitty的粉絲預備手刀快衝！7-ELEVEN將於春節連假首日的小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購，5款Hello Kitty日式和風的新年開運造型搭配雙面圖案設計，採用防潑水材質與大開口設計，方便又好拿取，除了可當錢包使用之外，也可用來放置證件或隨身小物，讓充滿喜氣的Hello Kitty陪你開運一整年。

7-ELEVEN本次限時限量推出的「Hello Kitty口金收納包」共有粉色系的開運款、紅白色調的花開款、黃色系的招財款、黃色系的達摩款、紅色系的貓咪款等5款，消費滿199元（不含菸品、濾嘴、隨取卡、指定3C商品／配件、電視、家電清洗服務、代收款服務）即可用69元加購一款、隨機不可挑款，數量有限售完為止。

7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購，圖為開運款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購，圖為開運款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購，圖左為招財款、圖右為達摩款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購，圖左為招財款、圖右為達摩款。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購，共有5款日式和風的新年開運造型。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購，共有5款日式和風的新年開運造型。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購，日式新年開運設計可愛又討喜。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN將於小年夜（2月10日）上午7點11分起限量推出「Hello Kitty口金收納包」滿額加價購，日式新年開運設計可愛又討喜。記者陳立儀／攝影

Hello Kitty 開運

延伸閱讀

北市大年初一至初三停收垃圾 開放33處限時收受點

春節連假天氣看這知！ 彭啟明：小年夜變天全台有雨

賣掉1股GameStop瘋賺95倍 網紅分析師大賺近4800萬美元

Hello Kitty牛年特別款超可愛！7-11會員專屬「三麗鷗醫療口罩」限量預購2/3快衝

相關新聞

全家便利商店推「發財紅包卡刮刮卡」！除夕起限時3天北港武德宮「開運錢母」限量滿額送

許多消費者喜歡在新春開好運拚手氣，全家便利商店即日起至2月28日推出「發財紅包卡刮刮卡」，售價200元、限量40萬組，每...

小年夜快衝！7-11推「限量Hello Kitty口金收納包」滿額加價購 5款新年開運造型都萌翻

喜歡Hello Kitty的粉絲預備手刀快衝！7-ELEVEN將於春節連假首日的小年夜（2月10日）上午7點11分起限量...

小白熊相伴！4款「拉拉熊草莓甜點」還有萌角色套餐

在草莓盛產的時節，「拉拉熊咖啡廳」、「拉拉熊茶屋」自即日起至2月28日期間，限時推出草莓聖代泡芙、小白熊草莓拿鐵等多款草...

「立春」透透氣！伯爵新款Polo超薄腕表 小「鏤」性感

2021年第一個節氣「立春」就在今日，揮別困頓的2020，「立春」也意味著：透透氣、即將邁向全新一年。瑞士鐘表品牌伯爵（...

香迷狂敲碗終於成真！Jo Malone藍風鈴系列告白必勝

在網路上，受到許多台灣香水迷們討論熱烈的Jo Malone London 藍風鈴限量彩繪系列，經過台灣的爭取後，終於在西...

新舊交融 體現臺灣懷舊風情

隨著現代人愈來愈重視寵物，友善毛小孩的商業空間相繼出現，此案根據業主的品牌理念與商品特色，特別以時下流行的拍照打卡文化、具巧思的商品展示、活潑的色彩搭配、寬敞的室內與戶外區域，打造出舒適愜意的寵物會館。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。