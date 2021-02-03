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小白熊相伴！4款「拉拉熊草莓甜點」還有萌角色套餐
在草莓盛產的時節，「拉拉熊咖啡廳」、「拉拉熊茶屋」自即日起至2月28日期間，限時推出草莓聖代泡芙、小白熊草莓拿鐵等多款草莓系甜品，讓粉絲可以沈浸在拉拉熊與草莓交織而成的夢幻氛圍之中。
在拉拉熊的世界中，小白熊最喜歡的食物就是草莓。因此本次草莓系餐點多以小白熊造型為主。台北的拉拉熊咖啡廳所推出的「草莓聖代泡芙」，在大型的泡芙殼內鋪上卡士達醬，再堆疊新鮮草莓、藍莓，以及淋上草莓醬的冰淇淋，並搭配上草莓主題的小白熊餅乾，每份200元。另款「小白熊草莓拿鐵」同樣以小白熊為主角，在拿鐵咖啡上鋪蓋如同花瓣的草莓片，充滿春日氣息，每杯160元。
位於台南的拉拉熊茶屋，則是推出「小白熊草莓聖代」，搭配了抹茶蛋糕捲、戚風蛋糕捲、冰淇淋和草莓，並有小白熊造型巧克力作為點綴，每份200元。此外還有清涼爽口、搭配拉拉熊造型冰塊的「拉拉熊草莓蘇打」同步登場，每杯160元。
除了期間限定草莓餐點外，拉拉熊咖啡廳並推出常態性的「角色專屬套餐」，共有拉拉熊、小白熊、小黃雞、茶小熊等角色。每份套餐都是以主餐搭配甜點、飲料。「拉拉熊套餐」為紅酒燉牛肉蛋包飯、生巧克力塔，以及熊臉圖案的薰衣草咖啡拿鐵；「小白熊套餐」有小白熊造型麵包的酥炸鱈魚堡、粉紅色系的野莓慕斯杯、指定圖案的拉花飲品可可歐蕾；「小黃雞套餐」為香料豬肉販，搭配芒果風味的起司蛋糕、芒果萊姆蘇打；「茶小熊套餐」則有充滿田園森林風的白醬雞肉飯、巧克力慕斯塔和蜂蜜伯爵奶茶。每份均為590元。
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