全家便利商店推「發財紅包卡刮刮卡」！除夕起限時3天北港武德宮「開運錢母」限量滿額送

許多消費者喜歡在新春開好運拚手氣，全家便利商店即日起至2月28日推出「發財紅包卡刮刮卡」，售價200元、限量40萬組，每張卡片內有5種隨機優惠，最高可翻3倍獲得600元購物金，其次依序為400元、300元、250元，抽中200元購物金的消費者另外加贈一杯中杯冰美式咖啡，價值皆超過200元。

全家便利商店還與素有台灣規模最大財神廟之一的北港武德宮合作推出「開運錢母」，每個錢母皆至北港武德宮過香爐，2月11日至2月13日（除夕至初二）連續3天每天推出1款，共有「財虎聚寶開運錢母」、「虎爺咬財開運錢母」、「五路納財開運錢母」等3款樣式，每款限量40萬個、共限量120萬個，活動期間內消費滿199元即送一個，送完為止。

此外，全家便利商店積極推展交通幹道型商場，繼鐵道、國道後，首度插旗省道休息站，座落於台61線的「口湖休息站」將於2月7日正式開幕，除了全家便利商店門市進駐之外，同時也烏魚子、鰻魚及雲林良品等在地美食，提供在地農特產、美食；外觀設計採用海洋意象，呼應口湖臨海的地理位置及養殖業的發達。

全家便利商店也從全台到外島精選特色門市供民眾出遊走春參考，北部推薦支援宅居的「新店慶民店」，導入永豐餘生技冷凍商品專櫃，現場也有智能蒸烤爐設備提供代客料理服務；中部推薦「中央公園店」，位於甫開幕的台中中央公園純白色曲線建物內，內部裝潢極具藝術風格；南部的「高雄真愛店」提供消費者享用咖啡點心、採買蔬果生鮮、自助洗衣的一站式滿足，是南台灣最大複合店店型；外島則有整體建築物以白色為主題、凸顯馬賽克拼圖風外觀的「金門瓊林店」，休憩區使用高質感的桌椅及裝置藝術，搭配深藍色牆面及整面圓弧形落地窗，就像是來到輕奢風的文青咖啡館。

為了安心防疫，全家便利商店除了落實門市同仁上班期間配戴口罩， 也呼籲民眾進店配戴口罩，同時加強店內消毒及落實消費排隊動線，維持安全社交距離；商場部份配合政府規畫，消費者需配戴口罩進場，若體溫超過37.5度建議暫勿入場，同時商場也會定期消毒、座位區同步放置隔板。