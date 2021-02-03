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「立春」透透氣！伯爵新款Polo超薄腕表 小「鏤」性感

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
雙面鏤空的機芯，舉凡鏤空之處，就是光的入口。圖 / PIAGET提供。
雙面鏤空的機芯，舉凡鏤空之處，就是光的入口。圖 / PIAGET提供。

2021年第一個節氣「立春」就在今日，揮別困頓的2020，「立春」也意味著：透透氣、即將邁向全新一年。瑞士鐘表品牌伯爵（PIAGET）近日在Polo系列旗下推出一款超薄的鏤空腕表，以律動風格疊加以穿透視覺，帶來嶄新的時計藝品新象。

Polo系列是品牌在1979年推出，混圓的設計DNA，反映了馬球運動的活力和摩登。新款Polo鏤空腕表則具備了「鏤空」和「超薄」的兩項特色：後者是伯爵從1960年代以降的專業所在，並在2010年後持續推出多款寫下紀錄的超薄複雜功能腕表，一如概念、全年量產不超過三指的Altiplano Ultimate Concept，至今仍獨步高級製表產業。

新款鏤空超薄腕表並延續Polo系列方中帶圓的特色，眾所注目的超薄特色與動力來源，則由自動上鍊的自製1200S機芯「擔當」，在裝入表殼不過2.4毫米，比一枚50元硬幣還纖細、即便納入42毫米的精鋼表殼後整體厚度也不過6.5毫米，可從訂製的西裝袖口中輕易滑動，優雅讀取時間。

自動上鏈機芯1200S的「S」也代表了「鏤空（skeleton）」的意涵，伯爵的製表工匠透過各種不同的倒角、打磨、拋光修飾工序，像一曲典雅的樂章，潤物於無聲。機芯並有岩灰色、藍色兩種電鍍金屬視覺。動感、鏤空、輕快。立春、來透氣了！

以電鍍賦予的伯爵藍色鏤空機芯，為Polo系列鏤空超薄腕表添多了輕快的春日氣息。圖 / PIAGET提供。
以電鍍賦予的伯爵藍色鏤空機芯，為Polo系列鏤空超薄腕表添多了輕快的春日氣息。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Polo系列伯爵藍鏤空超薄精鋼腕表，89萬5,000元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Polo系列伯爵藍鏤空超薄精鋼腕表，89萬5,000元。圖 / PIAGET提供。
相同功能的兩種顏色腕表都具備表帶快拆系統，可在皮帶、金屬鍊帶間輕鬆更替。圖 / PIAGET提供。
相同功能的兩種顏色腕表都具備表帶快拆系統，可在皮帶、金屬鍊帶間輕鬆更替。圖 / PIAGET提供。
伯爵Polo系列鏤空超薄腕表，精鋼、1200S自動上鍊機芯、42毫米、時間顯示，89萬5,000元。圖 / PIAGET提供（合成圖）。
伯爵Polo系列鏤空超薄腕表，精鋼、1200S自動上鍊機芯、42毫米、時間顯示，89萬5,000元。圖 / PIAGET提供（合成圖）。

腕表 立春 品牌

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