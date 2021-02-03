「立春」透透氣！伯爵新款Polo超薄腕表 小「鏤」性感

2021年第一個節氣「立春」就在今日，揮別困頓的2020，「立春」也意味著：透透氣、即將邁向全新一年。瑞士鐘表品牌伯爵（PIAGET）近日在Polo系列旗下推出一款超薄的鏤空腕表，以律動風格疊加以穿透視覺，帶來嶄新的時計藝品新象。

Polo系列是品牌在1979年推出，混圓的設計DNA，反映了馬球運動的活力和摩登。新款Polo鏤空腕表則具備了「鏤空」和「超薄」的兩項特色：後者是伯爵從1960年代以降的專業所在，並在2010年後持續推出多款寫下紀錄的超薄複雜功能腕表，一如概念、全年量產不超過三指的Altiplano Ultimate Concept，至今仍獨步高級製表產業。

新款鏤空超薄腕表並延續Polo系列方中帶圓的特色，眾所注目的超薄特色與動力來源，則由自動上鍊的自製1200S機芯「擔當」，在裝入表殼不過2.4毫米，比一枚50元硬幣還纖細、即便納入42毫米的精鋼表殼後整體厚度也不過6.5毫米，可從訂製的西裝袖口中輕易滑動，優雅讀取時間。