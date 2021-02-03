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香迷狂敲碗終於成真！Jo Malone藍風鈴系列告白必勝
在網路上，受到許多台灣香水迷們討論熱烈的Jo Malone London 藍風鈴限量彩繪系列，經過台灣的爭取後，終於在西洋情人節前夕在台上市，限定亞洲販售的藍風鈴限量彩繪系列，在台推出3種不同容量，滿足不同消費族群，送禮、情人節告白、自用都有對應的最佳容量，外加香芬蠟燭，讓情人節送禮又多了一個美麗的選項。
Jo Malone London除了以往較熟悉的英國梨小蒼蘭外，另一明星香氣藍風鈴也是台灣銷售前6強。噴灑在身上時，用柔和柿子果香調開啟藍風鈴漫步的開端，再搭配著藍風鈴、丁香花蕾，有著優雅又不失女性柔和的白麝香香氣，喜歡清新淡雅的Jo Malone London粉絲們千萬不可錯過。
新推出的Jo Malone London藍風鈴限量彩繪系列彩繪包裝，有著藝術彩繪之美，透過藍色漸層表現出藍風鈴花瓣的風格，如同藍風鈴花瓣雨般的令人陶醉，讓人感受浪漫的氛圍與愛戀氣息。
限量彩繪系列，有30／50／100ml，三款不同容量尺寸的香水外，同步推出居家工藝香氛蠟燭，2月6日全台上市。
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