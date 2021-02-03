TOYOTA粉絲注意啦！逛色廊2.0享專屬福利

繽紛奇幻的「色廊2.0 - 夢境製造所」現於華山1914文創園區中4B館熱烈展出中！本次以「夢境」為主軸，共打造12個顏色X12個夢境，除集結最受年輕人喜愛的網紅翻玩夢境房間外。本次更跨界與TOYOTA攜手合作，以「Drift into Love駛進幸福 使勁愛」為主題設置「#絲絨紅」的創意場景，引領民眾進入追尋幸福的夢境。

絲絨紅夢境以賽車場賽道為靈感，於展區入口標註「START」出發，經過「遇愛轉角鏡」沿著夢幻賽道前進，抵達「浪漫玫瑰花牆」，象徵在夢境中尋求幸福的過程。更有兩性作家海苔熊富有溫度的手寫文字增添追尋幸福的能量。此展區共有三個最佳拍照點，包含「遇愛轉角鏡」、「滿溢而出的幸福泡泡」與「浪漫玫瑰花牆」，巧妙地將象徵幸福的玫瑰花佈滿車輛移動路徑，搭配深受新一代女性車主喜愛、富有動感流線造型的PRIUS c，呈現直達幸福的夢幻過程。

「色廊2.0 - 夢境製造所」於華山1914文創園區中4B館熱烈展出中，展期至四月五日。展覽期間凡追蹤TOYOTA官方instagram帳號(@toyotatw)者，於現場售票亭購票出示追蹤畫面，即可享有TOYOTA粉絲優惠價270元，還可以免費在現場兌換色廊2.0限定紀念幣。把握專屬福利，別錯過啦！