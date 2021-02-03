快訊

洽談新冠國際疫苗廠不只已上市3家 另3家名單再曝光

2021年全球各大預言總整理：疫情何時停、災禍會來嗎？

TOYOTA粉絲注意啦！逛色廊2.0享專屬福利

聯合新聞網 / 聯合數位文創
色廊2.0運用轉角廣角鏡打造的創意場景。圖/聯合數位文創提供
色廊2.0運用轉角廣角鏡打造的創意場景。圖/聯合數位文創提供

繽紛奇幻的「色廊2.0 - 夢境製造所」現於華山1914文創園區中4B館熱烈展出中！本次以「夢境」為主軸，共打造12個顏色X12個夢境，除集結最受年輕人喜愛的網紅翻玩夢境房間外。本次更跨界與TOYOTA攜手合作，以「Drift into Love駛進幸福 使勁愛」為主題設置「#絲絨紅」的創意場景，引領民眾進入追尋幸福的夢境。

絲絨紅夢境以賽車場賽道為靈感，於展區入口標註「START」出發，經過「遇愛轉角鏡」沿著夢幻賽道前進，抵達「浪漫玫瑰花牆」，象徵在夢境中尋求幸福的過程。更有兩性作家海苔熊富有溫度的手寫文字增添追尋幸福的能量。此展區共有三個最佳拍照點，包含「遇愛轉角鏡」、「滿溢而出的幸福泡泡」與「浪漫玫瑰花牆」，巧妙地將象徵幸福的玫瑰花佈滿車輛移動路徑，搭配深受新一代女性車主喜愛、富有動感流線造型的PRIUS c，呈現直達幸福的夢幻過程。

「色廊2.0 - 夢境製造所」於華山1914文創園區中4B館熱烈展出中，展期至四月五日。展覽期間凡追蹤TOYOTA官方instagram帳號(@toyotatw)者，於現場售票亭購票出示追蹤畫面，即可享有TOYOTA粉絲優惠價270元，還可以免費在現場兌換色廊2.0限定紀念幣。把握專屬福利，別錯過啦！

●「色廊2.0–夢境製造所」展覽由聯合數位文創主辦, 於十二月二十六日展至二零二一年四月五日 華山文創園區中4Ｂ館展出。 udn售票網及各大通路全票三二○元，全面熱售中。

夢境 文創 TOYOTA

延伸閱讀

日規Toyota Camry小改款不僅升級TSS、優化內裝 還有GR PARTS運動套件！

Toyota重回全球車輛銷售霸主 以些微之差擠下Volkswagen！

2020年被搜尋最多的汽車品牌 TOYOTA擠下BMW成為冠軍

Toyota重新註冊Celica商標？千萬別變成跨界車啊！

相關新聞

新舊交融 體現臺灣懷舊風情

隨著現代人愈來愈重視寵物，友善毛小孩的商業空間相繼出現，此案根據業主的品牌理念與商品特色，特別以時下流行的拍照打卡文化、具巧思的商品展示、活潑的色彩搭配、寬敞的室內與戶外區域，打造出舒適愜意的寵物會館。

投射文明真實處境 《殘山剩水》當代藝術展

忠泰美術館作為一座引領大眾探索城市、思考如何邁向未來的美術館，在2021 年全球進入疫情時代中，推出最新當代藝術展《殘山剩水—我們的城市失敗了嗎？》（Broken Landscapes: Have Our Cities Failed?）...

「立春」透透氣！伯爵新款Polo超薄腕表 小「鏤」性感

2021年第一個節氣「立春」就在今日，揮別困頓的2020，「立春」也意味著：透透氣、即將邁向全新一年。瑞士鐘表品牌伯爵（...

香迷狂敲碗終於成真！Jo Malone藍風鈴系列告白必勝

在網路上，受到許多台灣香水迷們討論熱烈的Jo Malone London 藍風鈴限量彩繪系列，經過台灣的爭取後，終於在西...

全台瘋搶票！《鐘樓怪人》音樂劇原版卡司魅力 即將豪華席捲全台

《鐘樓怪人》劇中人稱「地表最帥阿公」的原版副主教卡司丹尼爾（Daniel Lavoie）2019 年首度登台後，全台音樂劇迷群起朝聖！丹尼爾今年已高齡 72 歲，是自《鐘樓怪人》1998年在法國巴黎首演後，現存唯一原版卡司。20 週年世界巡演首次來台灣演出的他，不愧有「加拿大國寶級演員」稱號，以劇中 17 秒中氣十足高音與精湛演技，讓現場觀眾驚嘆不已！在大家的引頸期盼下，丹尼爾終於允諾再度來台，為這場 2021上半年最豪華藝文饗宴，錦上添花！此外，以法語音樂劇《羅密歐與茱麗葉》莫枯修一角走紅，擁有大批粉絲的 John Eyzen，過去曾在 2015 年來台飾演《鐘樓怪人》吟遊詩人一角。睽違 5 年，再次回到《鐘樓怪人》劇組的 John 也將會是本次演出的一大亮點！

TOYOTA粉絲注意啦！逛色廊2.0享專屬福利

繽紛奇幻的「色廊2.0 - 夢境製造所」現於華山1914文創園區中4B館熱烈展出中！本次以「夢境」為主軸，共打造12個顏色X12個夢境，除集結最受年輕人喜愛的網紅翻玩夢境房間外。本次更跨界與TOYOTA攜手合作，以「Drift into Love駛進幸福 使勁愛」為主題設置「#絲絨紅」的創意場景，引領民眾進入追尋幸福的夢境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。