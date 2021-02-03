全台瘋搶票！《鐘樓怪人》音樂劇原版卡司魅力 即將豪華席捲全台

金氏世界紀錄「開賣最賣座音樂劇」——經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，上週三（1月27日）開賣後，勢如破竹，再度打破《鐘樓怪人》台灣票房紀錄，創下開賣六小時完售三場票房佳績！原版卡司回歸、前進國表藝場館都是此次值得粉絲搶票的理由。

台灣觀眾集氣期盼 原版卡司允諾登台

《鐘樓怪人》劇中人稱「地表最帥阿公」的原版副主教卡司丹尼爾（Daniel Lavoie）2019 年首度登台後，全台音樂劇迷群起朝聖！丹尼爾今年已高齡 72 歲，是自《鐘樓怪人》1998年在法國巴黎首演後，現存唯一原版卡司。20 週年世界巡演首次來台灣演出的他，不愧有「加拿大國寶級演員」稱號，以劇中 17 秒中氣十足高音與精湛演技，讓現場觀眾驚嘆不已！在大家的引頸期盼下，丹尼爾終於允諾再度來台，為這場 2021上半年最豪華藝文饗宴，錦上添花！此外，以法語音樂劇《羅密歐與茱麗葉》莫枯修一角走紅，擁有大批粉絲的 John Eyzen，過去曾在 2015 年來台飾演《鐘樓怪人》吟遊詩人一角。睽違 5 年，再次回到《鐘樓怪人》劇組的 John 也將會是本次演出的一大亮點！

《鐘樓怪人》升級再升級，除了將第一次展開北、高兩地演出外，也將前進國表藝場館，成為在衛武營歌劇院演出的第一齣歐美音樂劇。