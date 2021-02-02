趙薇這纖瘦曲線有合理？FENDI鬱金香衣袖的線條太美了

FENDI發布全新的廣告宣傳大片，由品牌代言人趙薇詮釋，以Peekaboo ISeeU包款作為焦點，趙薇身穿紅、白色系的服裝配襯，視覺鮮明搶眼，更表現出「倒影反思（Reflections）」主題的唯美浪漫，運用「隱」、「現」的對立，和黑白與彩色的交替，表現夢境般的形象影片。

趙薇身穿春夏系列，以天藍色、樞機紅作為奶白、小麥色的跳色對比，她懷抱FENDI全新Peekaboo ISeeU包款，遊走在霧氣氤氳的松林中，寧靜雅致的氛圍，表現夢幻與現實交界的場景，Peekaboo包款則以標誌性的「展開笑顏」般開口弧度，呈現包袋質感與可替換內袋的巧思。