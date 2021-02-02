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趙薇這纖瘦曲線有合理？FENDI鬱金香衣袖的線條太美了
FENDI發布全新的廣告宣傳大片，由品牌代言人趙薇詮釋，以Peekaboo ISeeU包款作為焦點，趙薇身穿紅、白色系的服裝配襯，視覺鮮明搶眼，更表現出「倒影反思（Reflections）」主題的唯美浪漫，運用「隱」、「現」的對立，和黑白與彩色的交替，表現夢境般的形象影片。
趙薇身穿春夏系列，以天藍色、樞機紅作為奶白、小麥色的跳色對比，她懷抱FENDI全新Peekaboo ISeeU包款，遊走在霧氣氤氳的松林中，寧靜雅致的氛圍，表現夢幻與現實交界的場景，Peekaboo包款則以標誌性的「展開笑顏」般開口弧度，呈現包袋質感與可替換內袋的巧思。
線條俐落的白色棉質針織套裝，點綴錯視藝術細節，幹練俐落；樞機紅修身連衣裙則呈現女性的優雅姿態，鬱金香型衣袖更見嫵媚女人味；骰子造型耳飾、編織白色高跟鞋，則是率性單純的配件。服裝的緞面絎縫（boutis）、梯狀鏤空針織（jour d’echelle）還有鏤空花紋（ajouré），呼應了層疊卻輕盈的光影表現，此外，FENDI同步發表「hand in hand」新計畫，與義大利工匠合作，將具有地方藝術、文化色彩的技藝發揚光大，包括來自阿布魯佐（Abruzzo）聖本篤修會，修女們自十五世紀以來的tombolo aquilano蕾絲技術，都是精緻奢華的縮影。
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