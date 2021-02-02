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Roger Vivier走進貓與花園的秘境 打造浪漫春夏系列

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Roger Vivier推出以「貓之花園：致敬大自然」為主題的2021春夏系列。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier推出以「貓之花園：致敬大自然」為主題的2021春夏系列。圖／Roger Vivier提供

鞋履品牌Roger Vivier發表了「貓之花園：致敬大自然」的2021春夏系列，以手繪花朵妝點Vivier Blossom手袋，並運用選美小姐身上的綬帶作為靈感，鑲嵌品牌字樣的背帶無敵閃亮，是當季焦點。

創意總監Gherardo Felloni在疫情期間旅居義大利托斯卡納群島的吉廖島（Isola del Giglio），在遼闊的大自然與最愛的貓咪為伴，每天打理庭園、繪畫花卉圖案的同時，也將這樣的景象作為春夏系列的創意。Vivier Blossom包款上彩繪的藍色花朵為視覺焦點，也是首次以「非方釦」表現；Miss Vivier包款則以粉、白色的柔和女性化色調打造華麗質感，還有迷你肩背包、手機包等可愛精巧的款式。

春夏必備的Vivier Slide靈感來自日本木屐，有金色緞面鑽釦、黑色亮面皮革兩款，鞋跟3.5公分高修飾比例；Viv’in the City鞋履包括小貓跟鞋、高跟鞋，以漆亮皮革的糖果色為主，楔型鞋跟有典雅的復古情調。此外，情人節I Love Vivier系列，援引六○年代品牌經典露腳背的高跟鞋輪廓，尖楦頭設計、漆亮皮革都是標誌設計，以水晶高跟鞋的浪漫拼接金屬皮革、PVC材質，性感又甜蜜。

情人節的鞋履為麂皮搭襯PVC或小羊皮打造而成。圖／Roger Vivier提供
情人節的鞋履為麂皮搭襯PVC或小羊皮打造而成。圖／Roger Vivier提供
Miss Vivier Blossom鑽釦肩背包，14萬9,900元。圖／Roger Vivier提供
Miss Vivier Blossom鑽釦肩背包，14萬9,900元。圖／Roger Vivier提供
Vivier Blossom系列以手卉花卉表呈現「非方釦」的新設計。圖／Roger Vivier提供
Vivier Blossom系列以手卉花卉表呈現「非方釦」的新設計。圖／Roger Vivier提供
Broche鑽釦皮帶，34,600元。圖／Roger Vivier提供
Broche鑽釦皮帶，34,600元。圖／Roger Vivier提供
Vivier Slide金黃色緞面鑽釦拖鞋，49,900元。圖／Roger Vivier提供
Vivier Slide金黃色緞面鑽釦拖鞋，49,900元。圖／Roger Vivier提供
Viv in the City石英輝麂皮方釦跟鞋，30,800元。圖／Roger Vivier提供
Viv in the City石英輝麂皮方釦跟鞋，30,800元。圖／Roger Vivier提供
Viv’ In The City粉色漆皮跟鞋，32,800元。圖／Roger Vivier提供
Viv’ In The City粉色漆皮跟鞋，32,800元。圖／Roger Vivier提供
Viv Skate粉色鑽釦休閒鞋，49,200元。圖／Roger Vivier提供
Viv Skate粉色鑽釦休閒鞋，49,200元。圖／Roger Vivier提供
Miss Vivier優格白鑽釦迷你斜背包，57,900元。圖／Roger Vivier提供
Miss Vivier優格白鑽釦迷你斜背包，57,900元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier推出以「貓之花園：致敬大自然」為主題的2021春夏系列。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier推出以「貓之花園：致敬大自然」為主題的2021春夏系列。圖／Roger Vivier提供
Miss Vivier粉色絲絨鑽釦肩背包，79,900元。圖／Roger Vivier提供
Miss Vivier粉色絲絨鑽釦肩背包，79,900元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Vanity紅色絲絨迷你化妝包，57,900元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Vanity紅色絲絨迷你化妝包，57,900元。圖／Roger Vivier提供
情人節系列的小包款相當可愛，是長夾也是鍊帶小包，可作為贈禮。圖／Roger Vivier提供
情人節系列的小包款相當可愛，是長夾也是鍊帶小包，可作為贈禮。圖／Roger Vivier提供

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