Roger Vivier走進貓與花園的秘境 打造浪漫春夏系列

鞋履品牌Roger Vivier發表了「貓之花園:致敬大自然」的2021春夏系列,以手繪花朵妝點Vivier Blossom手袋,並運用選美小姐身上的綬帶作為靈感,鑲嵌品牌字樣的背帶無敵閃亮,是當季焦點。

創意總監Gherardo Felloni在疫情期間旅居義大利托斯卡納群島的吉廖島(Isola del Giglio),在遼闊的大自然與最愛的貓咪為伴,每天打理庭園、繪畫花卉圖案的同時,也將這樣的景象作為春夏系列的創意。Vivier Blossom包款上彩繪的藍色花朵為視覺焦點,也是首次以「非方釦」表現;Miss Vivier包款則以粉、白色的柔和女性化色調打造華麗質感,還有迷你肩背包、手機包等可愛精巧的款式。

春夏必備的Vivier Slide靈感來自日本木屐,有金色緞面鑽釦、黑色亮面皮革兩款,鞋跟3.5公分高修飾比例;Viv’in the City鞋履包括小貓跟鞋、高跟鞋,以漆亮皮革的糖果色為主,楔型鞋跟有典雅的復古情調。此外,情人節I Love Vivier系列,援引六○年代品牌經典露腳背的高跟鞋輪廓,尖楦頭設計、漆亮皮革都是標誌設計,以水晶高跟鞋的浪漫拼接金屬皮革、PVC材質,性感又甜蜜。