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怪物新人李沐怕穿緊身褲 練就混搭術全因為孝順媽媽？

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
李沐穿MIU MIU水晶削肩薄紗洋裝22萬5,000元，絲絨短褲(價格店洽)，Miu Sassy皮革肩背包61,000元。記者吳致碩／攝影
李沐穿MIU MIU水晶削肩薄紗洋裝22萬5,000元，絲絨短褲(價格店洽)，Miu Sassy皮革肩背包61,000元。記者吳致碩／攝影

設計風格向來充滿浪漫少女心的MIU MIU，今年春夏結合運動風概念，打造出濃濃混搭感的系列，今天在台灣舉行的發表會上特別邀請金鐘獎新人女星李沐示範新裝。平常就善於「混搭」的她，透露這些穿搭功力其實都來自媽媽對造型的特殊要求。

「我平常穿衣風格比較偏向睡衣路線，每次要出門的時候媽媽都會看不下去，為了應付她我都會找一個比較正式、有精神的單品套在外面，像是大衣或外套，展現一種『服務媽媽』的混搭風。」但她和妹妹基本上還是會堅定自己喜歡的穿衣風格，比如她自認身形適合上身貼身、下身寬鬆的穿搭法，對很多單品的選擇也會比較堅持，「我穿緊身褲不好看，有種很赤裸的感覺，比穿短褲、短裙還不安，總覺得身形缺點會原形畢露。」

面對即將到來的情人節，她大推附愛心造型包的MIU MIU手機套，「這種設計可以讓找手機時方便很多，剛好媽媽生日也快到了，買這個送給她也不錯，我已經接收到她的各種明示暗示。」而年節連假有什麼計畫嗎？「我希望我可以養成11點睡、6點起床的健康生活習慣，其他時候躺在沙發上耍廢也是很ok的。」

MIU MIU春夏系列將運動風結合精緻衣著特色，也展現了經過疫情後人們對居家、舒適風造型的偏愛習性。復古的運動風大衣領口用了閃亮亮的水晶裝飾點綴，休閒感的針織高領衣袖子上也能見到條紋元素，以及各種運動商標細節等。像是排球員穿的極短褲搭配的是透膚絲質荷葉邊裝飾上衣，混搭浪漫與休閒感。寬鬆的整體線條、搭配寬鞋舌的拖鞋樣式低跟運動鞋等，也再次強調了本季設計主軸。

李沐穿MIU MIU條紋上衣31,000元，水晶綴飾短裙18萬5,000元，粉色皮帶(價格店洽)，Matelassé皮革手機包40,500元。記者吳致碩／攝影
李沐穿MIU MIU條紋上衣31,000元，水晶綴飾短裙18萬5,000元，粉色皮帶(價格店洽)，Matelassé皮革手機包40,500元。記者吳致碩／攝影
MIU MIU春夏系列將運動風結合精緻衣著特色，也展現了經過疫情後人們對居家、舒適風造型的偏愛習性。圖／MIU MIU提供
MIU MIU春夏系列將運動風結合精緻衣著特色，也展現了經過疫情後人們對居家、舒適風造型的偏愛習性。圖／MIU MIU提供
Miu Sassy皮革肩背包，61,000元。圖／MIU MIU提供
Miu Sassy皮革肩背包，61,000元。圖／MIU MIU提供
李沐穿MIU MIU條紋翻領夾克58,000元，高領內搭25,000元，粉色A字及膝裙38,000元，Miu Sassy水晶綴飾肩背包73,000元。記者吳致碩／攝影
李沐穿MIU MIU條紋翻領夾克58,000元，高領內搭25,000元，粉色A字及膝裙38,000元，Miu Sassy水晶綴飾肩背包73,000元。記者吳致碩／攝影
李沐穿MIU MIU條紋上衣31,000元，水晶綴飾短裙18萬5,000元，粉色皮帶(價格店洽)，Matelassé皮革手機包40,500元，方頭足球跟鞋34,500元。記者吳致碩／攝影
李沐穿MIU MIU條紋上衣31,000元，水晶綴飾短裙18萬5,000元，粉色皮帶(價格店洽)，Matelassé皮革手機包40,500元，方頭足球跟鞋34,500元。記者吳致碩／攝影
Miu Sassy皮革肩背包，61,000元。圖／MIU MIU提供
Miu Sassy皮革肩背包，61,000元。圖／MIU MIU提供
李沐穿MIU MIU條紋上衣31,000元，水晶綴飾短裙18萬5,000元，粉色皮帶(價格店洽)，Matelassé皮革手機包40,500元，方頭足球跟鞋34,500元。記者吳致碩／攝影
李沐穿MIU MIU條紋上衣31,000元，水晶綴飾短裙18萬5,000元，粉色皮帶(價格店洽)，Matelassé皮革手機包40,500元，方頭足球跟鞋34,500元。記者吳致碩／攝影
李沐穿MIU MIU水晶削肩薄紗洋裝22萬5,000元，絲絨短褲(價格店洽)，Miu Sassy皮革肩背包61,000元。記者吳致碩／攝影
李沐穿MIU MIU水晶削肩薄紗洋裝22萬5,000元，絲絨短褲(價格店洽)，Miu Sassy皮革肩背包61,000元。記者吳致碩／攝影
尖頭拼色足球跟鞋，34,500元。圖／MIU MIU提供
尖頭拼色足球跟鞋，34,500元。圖／MIU MIU提供
李沐大推附愛心造型包的MIU MIU手機套。記者吳曉涵／攝影
李沐大推附愛心造型包的MIU MIU手機套。記者吳曉涵／攝影

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