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情人賞表給大心！Harry Winston、Blancpain甜蜜傳情

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Harry Winston Rosebud Heart頂級珠寶時計，特殊表殼設計，猶如一顆為箭矢穿越的愛心，18K白金、石英機芯、時間顯示，訂價約199萬元。圖 / Harry Winston提供
Harry Winston Rosebud Heart頂級珠寶時計，特殊表殼設計，猶如一顆為箭矢穿越的愛心，18K白金、石英機芯、時間顯示，訂價約199萬元。圖 / Harry Winston提供

僅剩不到兩周就是2月14日西洋情人節，高級製表品牌寶珀（Blancpain）與「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）分別推出兩款愛心造型珠寶女表，讓情人間的心意，璀燦盛放。

自2001年以來，Blacpain每年都在2月14日前推出一只情人腕表，最新款的Villeret日期女表則是情人節特別系列的第21個型號、限量28枚。柔美的白色珍珠母貝是戀人纖細的心情，被運用在33.2毫米的玫瑰金表殼中。為了紀念這盛大、一年一度的重要節日，表圈再鑲嵌總重0.941克拉的鑽石，光彩奪目。1151型自動上鍊機芯可精準運行長達四日之久，也即時說：一旦為腕表上滿動能，秒針前緣的小巧愛心，將分秒運轉長達96小時，濃情久久。

一向擁有「鑽石之王」美名的Harry Winston則有一只Rosebud Heart頂級珠寶時計，像是從一顆愛心被箭矢穿過的特殊造型白金表殼，同樣以白金打造，開放式的紅色鱷魚皮表帶更像一枚珠寶手鐲，箭矢鑲嵌了長方形切工紅寶石，穿越了鑽石鑲嵌的愛心表殼。如何贏得猶如鑽石般珍貴的美人心？原來唯有紅寶石隱涉的「熱情」才是唯一正解！訂價訂價199萬元，另有黑色緞質表帶版本，則約98萬元。

另一款同為Rosebud Heart頂級珠寶時計，可卸下表帶、成為高級珠寶項鍊，一物二用，訂價約98萬元。圖 / Harry Winston提供（合成圖）
另一款同為Rosebud Heart頂級珠寶時計，可卸下表帶、成為高級珠寶項鍊，一物二用，訂價約98萬元。圖 / Harry Winston提供（合成圖）
Blancpain Villeret日期女表透明表背中，K金自動盤也刻有愛心形狀，正反面心心相印。圖 / Blancpain提供
Blancpain Villeret日期女表透明表背中，K金自動盤也刻有愛心形狀，正反面心心相印。圖 / Blancpain提供
Blancpain Villeret日期女表，玫瑰金、自動上鍊機芯、33.2毫米、時間顯示、限量28只，71萬6,000元。圖 / Blacpain提供
Blancpain Villeret日期女表，玫瑰金、自動上鍊機芯、33.2毫米、時間顯示、限量28只，71萬6,000元。圖 / Blacpain提供

鑽石 愛心 珠寶

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