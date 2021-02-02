快訊

部桃轉院病患肺炎死亡 指揮中心說話了

部桃轉院病患「肺炎死亡」 家屬悲：靈位不敢在家放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運動狂必備！Reebok訓練神器回歸、PUMA新鞋車神掛保證好穿

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Reebok Nano X1女款訓練鞋3,950元。圖／Reebok提供
Reebok Nano X1女款訓練鞋3,950元。圖／Reebok提供

對熱愛運動的族群而言，適當的裝備自然是缺一不可，像是台灣潛在健身人口超過120萬，各品牌都不敢輕忽這市場大餅。因此，像是Reebok被譽為「訓練神器」的經典訓練鞋就再進化，推出了第11代的NANO X1款，受到矚目。而PUMA的LQDCELL Method高強度訓練戰履更有F1車神背書性能，也難以讓人忽視。

新款的NANO X1是一雙專為交叉訓練、重量訓練打造的專業訓練鞋，不僅具高穩定性，更在舒適、速度部分再躍進，於速度型訓練、跳躍運動時也能穿著。鞋款採用ANATOMICAL SHAPE全新後腳跟穩定支撐結構，讓訓練者在各種運動間切換，搭配進化版FLEXWEAVE針織鞋面，材質更柔軟，同時前掌置入FLOATRIDE ENERGY中底，提供緩衝回彈感受。同時Reebok依照數據累積，特別將NANO X1鞋型與楦頭重新調整，鞋領口選用高密度泡棉材質，提升包覆性；鞋帶處的TPU支撐片，更顧慮到側向移動穩定性，加強反應速度。

F1賽車冠軍Lewis Hamilton身穿PUMA 訓練系列Graphic短袖T恤1,080元、10吋短褲1,280元、搭配LQDCELL Method訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供
F1賽車冠軍Lewis Hamilton身穿PUMA 訓練系列Graphic短袖T恤1,080元、10吋短褲1,280元、搭配LQDCELL Method訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供

在健身鍛鍊熱潮下，PUMA也打造了LQDCELL Method訓練鞋，搭配了新進化LQDCELL 2.0氣室科技，具備高回彈的六角形氣結構，結合PROFOAM輕量超彈力中底材質，帶來高避震的防護。而且如同多數的訓練鞋，也使用TPU足跟裁片與EVA側邊包覆，為後足跟帶來更佳支撐。另外，鞋款區域強化防滑耐磨橡膠大底搭配前腳掌彈性溝槽設計，結合側邊穩定氣室配置，順應高強度間歇訓練所需的敏捷性與防護需求。 因此，PUMA便邀請了F1車神兼品牌代言人的Lewis Hamilton詮釋，說明LQDCELL Method訓練鞋的可靠性能。

Reebok Nano X1男款訓練鞋3,950元。圖／Reebok提供
Reebok Nano X1男款訓練鞋3,950元。圖／Reebok提供

PUMA LQDCELL Method訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供
PUMA LQDCELL Method訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供

健身 品牌

延伸閱讀

經濟日報社論／掌握宅經濟趨勢 創新供需模式

居家鍛鍊/在家就可以練翹臀？相撲走路訓練臀中肌

跟上復古潮流感腳步！倪妮搶先穿ECCO亞洲限量鞋、PUMA重現80年代丰采

這個日期記起來！開搶Reebok聯名Maison Margiela限量Leather Tabi鞋

相關新聞

運動狂必備！Reebok訓練神器回歸、PUMA新鞋車神掛保證好穿

對熱愛運動的族群而言，適當的裝備自然是缺一不可，像是台灣潛在健身人口超過120萬，各品牌都不敢輕忽這市場大餅。因此，像是...

PABLO「草莓大福起司塔」限時登場！迷你塔買5送1

來自日本的起司塔專賣店「PABLO」，以日式草莓大福為概念，自即日起推出融合和洋概念的新品「草莓大福起司塔」。另外為迎接...

勞力士、江詩丹頓、朗格等38品牌聚Watches & Wonders雲端表展 四月上海大會師

疫情衝擊、雖然邁入2021年，依然是對高級鐘表帶來諸多變數的動盪一年。前身為日內瓦高級鐘表沙龍（SIHH）、去年易名為「...

柯叔元、薛仕凌改當製表的人 搶先戴CITIZEN新表還自誇「質感好」

因為合作電視劇《做工的人》而相識的男星柯叔元、薛仕凌，再次為CITIZEN合體站台，演繹新款男表。兩人化身鐘表專家，笑稱...

「女神降臨」文佳煐秒變女神祕技 不用化妝也好氣色

目前熱播中的TVN話題韓劇「女神降臨」，因為改編自超人氣的同名WEBTOON網路漫畫，由「撕漫男」代表車銀優演出男主角李...

翠綠孔雀石、紅玉髓、黑瑪瑙 CHAUMET命定珠寶新色美呆

為愛而誕生的西洋情人節即將到來。法國高級珠寶品牌CHAUMET，曾為法國皇室打造寓含情感寄託的珠寶，是許多人在表達心意時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。