運動狂必備！Reebok訓練神器回歸、PUMA新鞋車神掛保證好穿

對熱愛運動的族群而言，適當的裝備自然是缺一不可，像是台灣潛在健身人口超過120萬，各品牌都不敢輕忽這市場大餅。因此，像是Reebok被譽為「訓練神器」的經典訓練鞋就再進化，推出了第11代的NANO X1款，受到矚目。而PUMA的LQDCELL Method高強度訓練戰履更有F1車神背書性能，也難以讓人忽視。

新款的NANO X1是一雙專為交叉訓練、重量訓練打造的專業訓練鞋，不僅具高穩定性，更在舒適、速度部分再躍進，於速度型訓練、跳躍運動時也能穿著。鞋款採用ANATOMICAL SHAPE全新後腳跟穩定支撐結構，讓訓練者在各種運動間切換，搭配進化版FLEXWEAVE針織鞋面，材質更柔軟，同時前掌置入FLOATRIDE ENERGY中底，提供緩衝回彈感受。同時Reebok依照數據累積，特別將NANO X1鞋型與楦頭重新調整，鞋領口選用高密度泡棉材質，提升包覆性；鞋帶處的TPU支撐片，更顧慮到側向移動穩定性，加強反應速度。

F1賽車冠軍Lewis Hamilton身穿PUMA 訓練系列Graphic短袖T恤1,080元、10吋短褲1,280元、搭配LQDCELL Method訓練鞋2,980元。圖／PUMA提供

在健身鍛鍊熱潮下，PUMA也打造了LQDCELL Method訓練鞋，搭配了新進化LQDCELL 2.0氣室科技，具備高回彈的六角形氣結構，結合PROFOAM輕量超彈力中底材質，帶來高避震的防護。而且如同多數的訓練鞋，也使用TPU足跟裁片與EVA側邊包覆，為後足跟帶來更佳支撐。另外，鞋款區域強化防滑耐磨橡膠大底搭配前腳掌彈性溝槽設計，結合側邊穩定氣室配置，順應高強度間歇訓練所需的敏捷性與防護需求。 因此，PUMA便邀請了F1車神兼品牌代言人的Lewis Hamilton詮釋，說明LQDCELL Method訓練鞋的可靠性能。

Reebok Nano X1男款訓練鞋3,950元。圖／Reebok提供