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PABLO「草莓大福起司塔」限時登場！迷你塔買5送1

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
以日式草莓大福為概念所推出的「草莓大福起司塔」，每顆588元。圖／PABLO提供
以日式草莓大福為概念所推出的「草莓大福起司塔」，每顆588元。圖／PABLO提供

來自日本的起司塔專賣店「PABLO」，以日式草莓大福為概念，自即日起推出融合和洋概念的新品「草莓大福起司塔」。另外為迎接新年到來，在2月10日，還會推出「新春滿福包」福袋組合，內含有達克瓦滋禮盒、迷你塔、托特包，最高現省186元。

「大福」在古代是寫作「大腹餅」，後來演變成「大福」，乃是日本常見的傳統點心。此次PABLO所推出的「草莓大福起司塔」，底層使用經典濃厚起司塔為基礎，塔面上覆蓋一層紅豆鮮奶油之後，再將裹著紅豆鮮奶油的麻糬、草莓、藍莓堆疊而上，最終在圓心以草莓疊出花朵造型，帶來和風與洋風的巧妙融合，可同時嘗得到莓果的酸甜與麻糬軟彈的口感，6吋售價588元，每日限量販售。

PABLO另外推出迷你起司塔「草莓圓舞曲」，在經典起司塔中，擠入融合藍莓、黑莓、覆盆子、歐洲酸櫻桃的綜合莓果醬，並將含有顆粒的草莓醬與卡士達鮮奶油結合，層層擠在塔面上，最後點綴上新鮮草莓，每顆88元。

針對新年到來，PABLO自2月10日起，推出「新春滿福包」福袋組合，內容包括以3款特色大塔內餡為基礎、經烘烤製作而成的「達克瓦滋」9入禮盒，以及任選6入迷你起司塔，還有1個經典時尚托特包，原價954～1,074元，優惠價888元，每店各限量50組（汐止、美麗華快閃店各限量20組）。針對台南南紡購物中心快閃店、美麗華百貨快閃店，也各自於2月2日至2月7日、2月3日至2月7日，推出迷你起司塔買5送1的限時優惠。

「新春滿福包」福袋組合，每袋888元。圖／PABLO提供
「新春滿福包」福袋組合，每袋888元。圖／PABLO提供
迷你起司塔「草莓圓舞曲」，每顆88元。圖／PABLO提供
迷你起司塔「草莓圓舞曲」，每顆88元。圖／PABLO提供

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