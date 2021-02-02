愛的藝術！佳士得珠寶網拍 一線大牌經典超甜價起拍

紐約佳士得（Christie’s）自即日起至2月10日止，於網路舉辦的Jewels Online Sale珠寶線上專場，共有超過200件精選名家珠寶作品上拍，除了寶格麗、卡地雅、格拉夫等知名一線珠寶品牌之外，還有許多國際知名大師之作如JAR、Angela Cummings、David Webb、以及Tiffany & Co.的傳奇大師約翰史隆伯傑（Jean Schlumberger）等，起拍價約2,000美元起。

此次領銜的拍品為一枚23.58克拉的黃彩鑽鑽戒，估價約20萬美元起。這顆彩鑽採長方形改良式明亮切割，在璀璨耀眼的同時也保留的一定的份量感。而此次拍品也針對即將到來的西洋情人節甄選拍品，規劃了一系列情人節專區，包括格拉夫的紅寶石鑽石項鍊、卡地亞的玫瑰金鋪鑲鑽石LOVE手環、傳奇大師JAR的花瓣耳環、梵克雅寶的耶誕玫瑰（Rose de Noël）胸針等標誌性的經典設計，是為戀人挑選獨一無二好禮的絕佳機會。 梵克雅寶耶誕玫瑰珊瑚胸針，估價12,000美元起。圖／佳士得提供 DAVID WEBB金手鐲，估價3,000美元起。圖／佳士得提供 JAR天竺葵鋁金屬耳環，估價2,000美元起。圖／佳士得提供 （由左至右）綠松石與鑽石手鍊，估價5,000美元起；梵克雅寶耶誕玫瑰珊瑚胸針，估價12,000美元起；Angela Cummings瑪瑙與珍珠鑰匙造型吊墜，估價1,200美元起；Angela Cummings翡翠胸針，估價1,200美元起。圖／佳士得提供 佳士得紐約自即日起至2月10日止舉辦線上珠寶拍賣，許多名家藝術經典設計低價起拍。圖／佳士得提供 佳士得紐約自即日起至2月10日止舉辦線上珠寶拍賣，許多名家藝術經典設計低價起拍。圖／佳士得提供 TIFFANY & CO. SCHLUMBERGER黃金鑲鑽手鐲，估價8,000美元起。圖／佳士得提供 Angela Cummings瑪瑙與珍珠鑰匙造型吊墜，估價1,200美元起。圖／佳士得提供 佳士得紐約自即日起至2月10日止舉辦線上珠寶拍賣，許多名家藝術經典設計低價起拍。圖／佳士得提供