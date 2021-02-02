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愛的藝術！佳士得珠寶網拍 一線大牌經典超甜價起拍
紐約佳士得（Christie’s）自即日起至2月10日止，於網路舉辦的Jewels Online Sale珠寶線上專場，共有超過200件精選名家珠寶作品上拍，除了寶格麗、卡地雅、格拉夫等知名一線珠寶品牌之外，還有許多國際知名大師之作如JAR、Angela Cummings、David Webb、以及Tiffany & Co.的傳奇大師約翰史隆伯傑（Jean Schlumberger）等，起拍價約2,000美元起。
此次領銜的拍品為一枚23.58克拉的黃彩鑽鑽戒，估價約20萬美元起。這顆彩鑽採長方形改良式明亮切割，在璀璨耀眼的同時也保留的一定的份量感。而此次拍品也針對即將到來的西洋情人節甄選拍品，規劃了一系列情人節專區，包括格拉夫的紅寶石鑽石項鍊、卡地亞的玫瑰金鋪鑲鑽石LOVE手環、傳奇大師JAR的花瓣耳環、梵克雅寶的耶誕玫瑰（Rose de Noël）胸針等標誌性的經典設計，是為戀人挑選獨一無二好禮的絕佳機會。
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