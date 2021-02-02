香奈兒推環保購物袋？春夏迷你包款式多 每個都好勸敗

這幾季掀起熱潮的迷你包到底能夠有多少種樣貌？香奈兒2021春夏高級時裝系列一次展現了各種可能性。去年十月在巴黎大皇宮發表的香奈兒春夏系列，今天在台灣舉行預覽會，除了各種以好萊塢女星、電影工業為靈感打造的服裝之外，當初秀上備受注目的各式迷你包、飾品也都一起曝光，還有許多經典設計元素的包款與配件等等，相當精彩有趣。

本季藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）透過設計向好萊塢電影工業、女演員致敬，也延續了香奈兒品牌歷年來參與打造電影服裝、女星紅毯造型的美麗傳統。在服裝上可以見到舊式電影開播前倒數的畫面，也刻意以5來連結今年誕生100周年的香奈兒No.5 香水。還有那些從復古電影院外廣告看板霓虹燈得來的靈感所選擇的霓虹亮色、燈管服裝裝飾細節等，都帶來了許多驚喜。女明星在後台寬鬆、休閒的衣著風格，也用描邊設計的針織袍展現。

標誌性的斜紋軟呢元素，搭配了亮片、CHANEL字樣的織帶或是與絲質布料結合、變身棒球外套等等，呈現出更豐富的變化。輕鬆年輕感的牛仔布料也有許多嶄新設計，像是花費115個小時製作的山茶花刺繡牛仔背心，活潑率性中又能讓人看見細膩工藝。白色鏤空雕花上衣的領口，也可以見到COCO CHANEL字樣。而女星登台總少不了晚裝、禮服，黑白鴕鳥毛裝飾披肩則點綴著奢華隆重感。

蔚為流行的迷你包風潮在香奈兒的手上也變出了更多可能性，除了各種縮小尺寸的化妝包、搭配山茶花蝴蝶結裝飾背帶的小皮夾等等之外，這次以飾品的方式把經典11.12包變成手環、項鍊、腰帶等，並且真的能裝東西進去。另外也有配上珍珠裝飾的菱格紋肩背包、收納香水的直立包等等。鞋款方面，以低跟涼鞋為主，中性的樂福鞋用小小的雙C Logo點綴，低調有型。