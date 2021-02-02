勞力士、江詩丹頓、朗格等38品牌聚Watches & Wonders雲端表展 四月上海大會師

疫情衝擊、雖然邁入2021年，依然是對高級鐘表帶來諸多變數的動盪一年。前身為日內瓦高級鐘表沙龍（SIHH）、去年易名為「鐘表與奇蹟」展的Watches & Wonders表展，雖然去年宣佈將不會於日內瓦舉辦、改為線上發表，近日官方又有最新消息：除了將有包含勞力士、百達翡麗、香奈兒等多個品牌加入，也將聯合原本LVMH的多個品牌，合計將在四月7日到13日共有38個品牌共同線上參展、雲端發表，並於數日後移師上海舉行實體表展。

2021年開春，由高級製表基金會（FHH）主導的Watches & Wonders表展，確定將於四月聯合38個品牌採取線上型態開展。圖 / Watches & Wonders提供。

38個品牌包含2020年宣布「出走」巴塞爾表展（Baselworld）的勞力士（Rolex）、帝舵（Tudor）、香奈兒（Chanel）、百達翡麗（Patek Philippe）、蕭邦（Chopard），並包含Watches & Wonders的主力：來自歷峰集團的朗格（A. Lange & Söhne）、江詩丹頓（ Vacheron Constantin）、卡地亞（Cartier）、積家（Jaeger-LeCoultre）、沛納海（Panerai）、萬國表（IWC）、名士（Baume & Mercier）、伯爵（Piaget）、羅杰杜彼（Roger Dubuis）、萬寶龍（Montblanc）；另有雅典（Ulysse Nardin）、寶格麗（Bvlgari）、寶齊萊（Carl F. Bucherer）、瑞寶（Chronoswiss）、崑崙（Corum）、高珀富斯（Greubel Forsey）、艾美（Maurice Lacroix）、豪利時（Oris）...等集團或非集團、獨立製表品牌，一字排開、陣勢驚人，等同直接承繼了原先Baselworld身為最大鐘表展會的產業話語權與聚「金」實力。

雖然去年疫情爆發，但2020年下半中國經濟的復甦，令Watches & Wonders上海表展確定於四月中下旬舉辦，並將帶來包含Richemont集團與Rolex、Tudor、百達翡麗、蕭邦、雅典等14個品牌實際參展。圖 / Watches & Wonders提供。

根據Watches & Wonders大會新聞稿指出，2021的雲端表展將更具有更高的互動性，透過直播、專家訪談、和品牌的直接互動，讓網站的「參觀者」成為「參與者」，並帶來更好的服務與體驗；表展期間每日將有晨間表演、當日專業分析，一如過往Baselworld表展期間每日入場的免費大會派報，只是資訊從紙本變成線上瀏覽，同時展覽更將向媒體、專業零售通路與重要VIP開放。

根據Watches & Wonders大會新聞稿指出，2021的雲端表展將更具有更高的互動性，透過直播、與品牌的直接互動，讓參觀者變成參與者，帶來更好的服務體驗。圖 / Watches & Wonders提供。

線上的Watches & Wonders在4月13日結束後，將以Richemont集團為主力，並包含Rolex、Tudor、Patek Philippe、Chopard、Ulysse Nardin等14個品牌加入在上海舉辦、為期數日的Watches & Wonders實體表展。原本就長期押寶中國市場的Richemont集團，2021年是否能透過中國市場的復甦，拉抬2020年疲軟衰敗的消費市場？或猶在未知之數，但實體表展或也意味了：參加者有機會現場欣賞、並直接購買2021最新的勞力士腕表？無論答案會合，確認的前提是：一旦回到台灣，同樣要進行為期14日的隔離和居家檢疫。