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柯叔元、薛仕凌改當製表的人 搶先戴CITIZEN新表還自誇「質感好」
因為合作電視劇《做工的人》而相識的男星柯叔元、薛仕凌，再次為CITIZEN合體站台，演繹新款男表。兩人化身鐘表專家，笑稱改稱「製表的人」，其中柯叔元還很接地氣的使用閩南語，向大家介紹新表款細節，惹得現場笑聲不斷。
CITIZEN為了上市全新NB3001-61M機械表以及AT8205-83E光動能電波對時表，請來高人氣的型男代表柯叔元、薛仕凌來詮釋。受封為「帥大叔專業戶」的柯叔元就透露，曾在二度蜜月時，在日本買過限量的CITIZEN腕表，對品牌並不陌生。還認為挑手表就是要有質感、符合年齡。而他演繹的NB3001-61M機械表，有著漸層藍表面，「光看就很賞心悅目」。而且具備了日、夜以及動力儲存等功能，讓柯叔元認為很超值，還自誇說「就跟我一樣質感好」。薛仕凌則表示對於手表的要求是功能方便、很好搭配，像他上手的AT8205-83E光動能電波對時表就很符合期待，不自覺得就想跟別人炫耀一番。
新年到來，CITIZEN也針對男性消費者市場，打造全新的NB3001系列機械表，提供了黑、藍款選擇。最大特色就是表盤的9點鐘方向，有著品牌少見的「動力儲存」顯示，以及6點鐘的「日、夜顯示盤」，增添了實用功能性。不僅如此，針對使用時表殼、表鍊易刮傷的問題，CITIZEN還讓這款表經過Duratect硬化處理；同時時、分針採用霧面與亮面打磨，展現高質感。薛仕凌配戴的AT8205-83E光動能電波對時表，則是品牌經典的設計之一，細看秒針尾端還有象徵電波對時的「C」字裝飾，碳黑色的外觀，無論商務還是休閒都百搭。
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