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「女神降臨」文佳煐秒變女神祕技 不用化妝也好氣色

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
熱播韓劇「女神降臨」中，文佳煐飾演的女主角任朱靜配戴施華洛世奇耳環。圖／取自IG ＠TVNDRAMA .OFFICIAL
熱播韓劇「女神降臨」中，文佳煐飾演的女主角任朱靜配戴施華洛世奇耳環。圖／取自IG ＠TVNDRAMA .OFFICIAL

目前熱播中的TVN話題韓劇「女神降臨」，因為改編自超人氣的同名WEBTOON網路漫畫，由「撕漫男」代表車銀優演出男主角李修豪，本來很冷感的他隨著劇情發展終於愛上由文佳煐飾演的女主角任朱靜，隨著最終回即將於本週上映，結局成為近期網路上最受到討論的話題。女主角在劇中靠化妝從醜小鴨變成女神，所使用的化妝品也都跟著熱賣，不過她的打扮也不僅全靠化妝，其實配件的穿搭也有很大的加分！

配戴耳環能讓人把焦點放在臉上，尤其是能折射光線的水晶，更能讓臉蛋映襯出迷人的光彩。在劇中，文佳煐就佩戴了都款不同設計的施華洛世奇（SWAROVSKI）耳環，達到好氣色的吸睛效果。不論是Swarovski Infinity耳環無限的八字圖騰或是Eternal Flower的小雛菊，耳針耳環精緻小巧，不過分搶戲，是凸顯年輕清新感的首選，也是文佳煐最常配戴的耳環款式。即便是圓圈耳環（Hoop Earring），她也選擇了尺寸較小的款式Vittore，綴滿璀璨水晶的設計讓本來就氣質滿點的設計顯得活潑時髦。

熱播韓劇「女神降臨」中，文佳煐飾演的女主角任朱靜配戴施華洛世奇耳環。圖／取自IG ＠TVNDRAMA .OFFICIAL
熱播韓劇「女神降臨」中，文佳煐飾演的女主角任朱靜配戴施華洛世奇耳環。圖／取自IG ＠TVNDRAMA .OFFICIAL
Swarovski Infinity穿孔耳環，2,490元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Infinity穿孔耳環，2,490元。圖／施華洛世奇提供
Eternal Flower穿孔耳環，3,790元。圖／施華洛世奇提供
Eternal Flower穿孔耳環，3,790元。圖／施華洛世奇提供
Vittore穿孔耳環，2,990元。圖／施華洛世奇提供
Vittore穿孔耳環，2,990元。圖／施華洛世奇提供

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