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凍飲買1送1、免費喝1年！3手搖飲「新品＋優惠」享好康

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
五桐號於2月4日當天推出「米漿凍奶茶」買1送1的限時優惠。圖／五桐號提供
五桐號於2月4日當天推出「米漿凍奶茶」買1送1的限時優惠。圖／五桐號提供

享受甜蜜不忘享折扣！連鎖手搖飲「迷客夏」自即日起推出2款元宵湯圓，以及全新口味的出雲抹茶牛奶冰淇淋，並推出2件88折的冬季優惠。來自迪化街的「迪茶」則是推出3款草莓系新品，還有新春福袋活動，有機會「免費喝1年」。至於主打職人手作凍飲的「五桐號」，也會在2月4日推出「米漿凍奶茶」買1送1的限時優惠。

迷客夏自即日起推出2款應景的湯圓產品，為元宵節提前做預備。「香濃芋頭湯圓」有著紫色紫薯皮，包裹著香濃芋頭內餡；「流沙芝麻湯圓」則是有著滿滿芝麻內餡，兩款均有搭配紫薯小湯圓，單盒售價88元，2盒165元。另外迷客夏也推出新口味的「出雲抹茶牛奶冰淇淋」，以日本島根縣出雲抹茶為主角，帶來淡雅的清爽滋味，每杯65元。2月2日至4月30日期間，任選2杯可享88折。

自迪化街起家的「迪茶」，本季應景推出3款草莓系飲品，2月10日前還有嘗鮮優惠價。「濃烤焦糖草莓蜜香茶」使用了由高山綠茶製作而成的寒天凍，搭配新鮮草莓、四季春茶，上層再鋪上厚厚的草莓奶蓋，每杯135元，嘗鮮價110元。首創的「豆漿泡泡草莓優格蛋糕飲」則是在草莓優酪乳上添加豆漿製成的發泡鮮奶油，還有草莓、棉花糖點綴，每杯110元，嘗鮮價100元。至於「金金金草莓奶蓋珍珠飲」每杯150元，嘗鮮價120元。

為迎接農曆年，迪茶也推出4波優惠活動。2月6日起，各店各推出68份的限量福袋，內含1年免費喝、3個月免費喝、茶罐禮盒等贈禮，每袋299元。即日起至2月28日期間，每日12:00～14:00期間，台灣茶之美系列均可享第2杯6折；龍江店每日14:30～16:30期間，6款指定單品茶飲可享司康、派餅的組合優惠，加價25元還可升級奶茶。另外活動期間內於龍江店消費滿200元還可參加抽獎，有機會獲得體驗券、免費點心等不同優惠。

主打職人手作凍飲的「五桐號」，今年1月新推出8款特色新品，其中「米漿凍奶茶」是將米漿做成凍後，再搭配茶品或鮮奶茶，讓飲品增添濃郁的花生香氣，中杯55元、大杯65元。為回饋消費者，五桐號於2月4日當天推出「米漿凍奶茶」買1送1的限時優惠，每店限量600杯，售完為止。

迷客夏新推出香濃芋頭湯圓、流沙芝麻湯圓。圖／迷客夏提供
迷客夏新推出香濃芋頭湯圓、流沙芝麻湯圓。圖／迷客夏提供
「迪茶」推出3款草莓系新品，還有新春福袋活動。圖／迪茶提供
「迪茶」推出3款草莓系新品，還有新春福袋活動。圖／迪茶提供

湯圓 奶茶

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