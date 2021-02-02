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翠綠孔雀石、紅玉髓、黑瑪瑙 CHAUMET命定珠寶新色美呆
為愛而誕生的西洋情人節即將到來。法國高級珠寶品牌CHAUMET，曾為法國皇室打造寓含情感寄託的珠寶，是許多人在表達心意時第一個想到的品牌。其中，以交錯的兩條線為主要設計元素的Liens系列，從1977年開始，就以彷彿命中註定相遇的浪漫意涵，詮釋人與人之間的感情以及連結相愛的人。這些精緻的輕珠寶妝點著蘊含美好祝福，新作選用象徵豐盛生命力的紅玉髓、帶來幸福能量的孔雀石、以及猶如漆黑夜空的黑瑪瑙，不僅賦予Liens系列不同面貌，適合日常配戴，讓情人的心意能常伴左右。
數十年來，Liens系列延伸出許多不同的子系列。Jeux de Liens以極具辨識度的交叉連結設計為視覺中心，簡約有魅力。去年甫推出的Jeux de Liens Harmony系列則結合經典的交叉連結圖騰與不對稱的半圓圖形，彷彿兩個不同性格與魅力的戀人，因命中註定的交錯而邂逅。除了設計本身就深具意義，品牌還提供於吊墜背面鐫刻名字、日期或一段私密訊息的服務，以紀念獨一無二的情感瞬間。
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