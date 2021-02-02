快訊

翁山蘇姬下落何方？緬甸軍人政變後的「政壇大清洗」

趙少康返國民黨選主席 馬英九回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

翠綠孔雀石、紅玉髓、黑瑪瑙 CHAUMET命定珠寶新色美呆

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
CHAUEMT經典的Jeux de Liens和Jeux de Liens Harmony系列推出全新率、紅、黑色寶石新作。圖／CHAUMET提供
CHAUEMT經典的Jeux de Liens和Jeux de Liens Harmony系列推出全新率、紅、黑色寶石新作。圖／CHAUMET提供

為愛而誕生的西洋情人節即將到來。法國高級珠寶品牌CHAUMET，曾為法國皇室打造寓含情感寄託的珠寶，是許多人在表達心意時第一個想到的品牌。其中，以交錯的兩條線為主要設計元素的Liens系列，從1977年開始，就以彷彿命中註定相遇的浪漫意涵，詮釋人與人之間的感情以及連結相愛的人。這些精緻的輕珠寶妝點著蘊含美好祝福，新作選用象徵豐盛生命力的紅玉髓、帶來幸福能量的孔雀石、以及猶如漆黑夜空的黑瑪瑙，不僅賦予Liens系列不同面貌，適合日常配戴，讓情人的心意能常伴左右。

數十年來，Liens系列延伸出許多不同的子系列。Jeux de Liens以極具辨識度的交叉連結設計為視覺中心，簡約有魅力。去年甫推出的Jeux de Liens Harmony系列則結合經典的交叉連結圖騰與不對稱的半圓圖形，彷彿兩個不同性格與魅力的戀人，因命中註定的交錯而邂逅。除了設計本身就深具意義，品牌還提供於吊墜背面鐫刻名字、日期或一段私密訊息的服務，以紀念獨一無二的情感瞬間。

Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金孔雀石鑽石手鍊，59,000元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金孔雀石鑽石手鍊，59,000元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金孔雀石鑽石吊墜，63,600元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金孔雀石鑽石吊墜，63,600元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金縞瑪瑙鑽石手鍊，41,200元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金縞瑪瑙鑽石手鍊，41,200元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金紅玉髓鑽石吊墜，50,900元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金紅玉髓鑽石吊墜，50,900元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens和Jeux de Liens Harmony系列可混搭配戴。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens和Jeux de Liens Harmony系列可混搭配戴。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金紅玉髓鑽石手鍊，59,000元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金紅玉髓鑽石手鍊，59,000元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens和Jeux de Liens Harmony系列推出鑲嵌紅玉隨的新作。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens和Jeux de Liens Harmony系列推出鑲嵌紅玉隨的新作。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金縞瑪瑙鑽石耳環，單只33,200元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens 18K玫瑰金縞瑪瑙鑽石耳環，單只33,200元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens和Jeux de Liens Harmony系列可混搭配戴。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens和Jeux de Liens Harmony系列可混搭配戴。圖／CHAUMET提供

珠寶 品牌

延伸閱讀

張基龍重操模特兒舊業 歐巴美貌清新秀珠寶

香奈兒ESCALE À VENISE 威尼斯城市印象的香奈兒浮光

朴信惠神劇將上檔！ 開「心花」美美登封先造勢

年節風格造型！海瑞溫斯頓巧獻華麗珠寶 暖心也貴氣

相關新聞

勞力士、江詩丹頓、朗格等38品牌聚Watches & Wonders雲端表展 四月上海大會師

疫情衝擊、雖然邁入2021年，依然是對高級鐘表帶來諸多變數的動盪一年。前身為日內瓦高級鐘表沙龍（SIHH）、去年易名為「...

柯叔元、薛仕凌改當製表的人 搶先戴CITIZEN新表還自誇「質感好」

因為合作電視劇《做工的人》而相識的男星柯叔元、薛仕凌，再次為CITIZEN合體站台，演繹新款男表。兩人化身鐘表專家，笑稱...

「女神降臨」文佳煐秒變女神祕技 不用化妝也好氣色

目前熱播中的TVN話題韓劇「女神降臨」，因為改編自超人氣的同名WEBTOON網路漫畫，由「撕漫男」代表車銀優演出男主角李...

翠綠孔雀石、紅玉髓、黑瑪瑙 CHAUMET命定珠寶新色美呆

為愛而誕生的西洋情人節即將到來。法國高級珠寶品牌CHAUMET，曾為法國皇室打造寓含情感寄託的珠寶，是許多人在表達心意時...

多汁紅寶石哈密瓜、鮮嫩草莓手搖飲 2月8日到2月28日雙杯特價

水果入手搖飲的香甜滋味總是能擄獲少女心，茶飲料品牌霜江茶行近日推出2款飲品：「鮮嫩草莓青」、「鮮切哈密瓜綠」，選用紅寶石...

開工日送800組下午茶！詩特莉「買咖啡送餅乾再省40」

為了幫民眾新春開工打氣，來自東京的手工餅乾「詩特莉（Aunt Stella）」將於開工日送出800組的「Bite & S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。