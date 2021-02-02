翠綠孔雀石、紅玉髓、黑瑪瑙 CHAUMET命定珠寶新色美呆

為愛而誕生的西洋情人節即將到來。法國高級珠寶品牌CHAUMET，曾為法國皇室打造寓含情感寄託的珠寶，是許多人在表達心意時第一個想到的品牌。其中，以交錯的兩條線為主要設計元素的Liens系列，從1977年開始，就以彷彿命中註定相遇的浪漫意涵，詮釋人與人之間的感情以及連結相愛的人。這些精緻的輕珠寶妝點著蘊含美好祝福，新作選用象徵豐盛生命力的紅玉髓、帶來幸福能量的孔雀石、以及猶如漆黑夜空的黑瑪瑙，不僅賦予Liens系列不同面貌，適合日常配戴，讓情人的心意能常伴左右。

數十年來，Liens系列延伸出許多不同的子系列。Jeux de Liens以極具辨識度的交叉連結設計為視覺中心，簡約有魅力。去年甫推出的Jeux de Liens Harmony系列則結合經典的交叉連結圖騰與不對稱的半圓圖形，彷彿兩個不同性格與魅力的戀人，因命中註定的交錯而邂逅。除了設計本身就深具意義，品牌還提供於吊墜背面鐫刻名字、日期或一段私密訊息的服務，以紀念獨一無二的情感瞬間。 Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金孔雀石鑽石手鍊，59,000元。圖／CHAUMET提供 Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金孔雀石鑽石吊墜，63,600元。圖／CHAUMET提供 Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金縞瑪瑙鑽石手鍊，41,200元。圖／CHAUMET提供 Jeux de Liens 18K玫瑰金紅玉髓鑽石吊墜，50,900元。圖／CHAUMET提供 Jeux de Liens和Jeux de Liens Harmony系列可混搭配戴。圖／CHAUMET提供 Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金紅玉髓鑽石手鍊，59,000元。圖／CHAUMET提供 Jeux de Liens和Jeux de Liens Harmony系列推出鑲嵌紅玉隨的新作。圖／CHAUMET提供 Jeux de Liens 18K玫瑰金縞瑪瑙鑽石耳環，單只33,200元。圖／CHAUMET提供 Jeux de Liens和Jeux de Liens Harmony系列可混搭配戴。圖／CHAUMET提供