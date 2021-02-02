聽新聞
test
0:00 / 0:00
多汁紅寶石哈密瓜、鮮嫩草莓手搖飲 2月8日到2月28日雙杯特價
水果入手搖飲的香甜滋味總是能擄獲少女心，茶飲料品牌霜江茶行近日推出2款飲品：「鮮嫩草莓青」、「鮮切哈密瓜綠」，選用紅寶石哈密瓜和新鮮大湖草莓， 2/8起開賣，2月底以前買2杯(M杯)可享雙杯99元優惠活動，喜歡水果風味的手搖飲控，可趁機嘗鮮一波。
霜江茶行表示，本次新品「鮮切哈密瓜綠」是使用紅寶石哈密瓜現打，誘人的橙色果肉香甜可口、富含香氣，搭配茉莉綠茶調製出手搖飲；另一款「鮮嫩草莓青」，則是使用當令的新鮮大湖草莓，搭配草莓醬與青茶搭配，口感清新。
今年春節適逢西洋情人節到來，店家搭配「鮮嫩草莓青」、「鮮切哈密瓜綠」上市期間，2/8起至2月底也推出優惠活動，購買兩款新品雙杯99元，很適合情人一起享用，詳情可上店家官網查詢。
哪裡喝
霜江茶行
鮮切哈密瓜綠 / 鮮嫩草莓青 （2/8上市，季節限定）
M杯 70元 / L杯 75元
優惠：2/8起到2/28，購買哈密瓜或草莓新品，M杯任選兩杯99元，L杯單杯優惠價59元
活動資訊僅供參考，售價如有更動，以門市現場實際情況和官方公布為準
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言