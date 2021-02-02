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多汁紅寶石哈密瓜、鮮嫩草莓手搖飲 2月8日到2月28日雙杯特價

聯合報 / 記者 柯意如／即時報導
「鮮嫩草莓青」、「鮮切哈密瓜綠」 2/8上市，季節限定。圖／霜江茶行提供
「鮮嫩草莓青」、「鮮切哈密瓜綠」 2/8上市，季節限定。圖／霜江茶行提供

水果入手搖飲的香甜滋味總是能擄獲少女心，茶飲料品牌霜江茶行近日推出2款飲品：「鮮嫩草莓青」、「鮮切哈密瓜綠」，選用紅寶石哈密瓜和新鮮大湖草莓， 2/8起開賣，2月底以前買2杯(M杯)可享雙杯99元優惠活動，喜歡水果風味的手搖飲控，可趁機嘗鮮一波。

霜江茶行表示，本次新品「鮮切哈密瓜綠」是使用紅寶石哈密瓜現打，誘人的橙色果肉香甜可口、富含香氣，搭配茉莉綠茶調製出手搖飲；另一款「鮮嫩草莓青」，則是使用當令的新鮮大湖草莓，搭配草莓醬與青茶搭配，口感清新。

今年春節適逢西洋情人節到來，店家搭配「鮮嫩草莓青」、「鮮切哈密瓜綠」上市期間，2/8起至2月底也推出優惠活動，購買兩款新品雙杯99元，很適合情人一起享用，詳情可上店家官網查詢。

哪裡喝

霜江茶行

鮮切哈密瓜綠 / 鮮嫩草莓青 （2/8上市，季節限定）

M杯 70元 / L杯 75元

優惠：2/8起到2/28，購買哈密瓜或草莓新品，M杯任選兩杯99元，L杯單杯優惠價59元

活動資訊僅供參考，售價如有更動，以門市現場實際情況和官方公布為準

「鮮嫩草莓青」 2/8上市，季節限定。圖／霜江茶行提供
「鮮嫩草莓青」 2/8上市，季節限定。圖／霜江茶行提供
「鮮嫩草莓青」、「鮮切哈密瓜綠」 2/8上市，季節限定。圖／霜江茶行提供
「鮮嫩草莓青」、「鮮切哈密瓜綠」 2/8上市，季節限定。圖／霜江茶行提供
「鮮切哈密瓜綠」 2/8上市，季節限定。圖／霜江茶行提供
「鮮切哈密瓜綠」 2/8上市，季節限定。圖／霜江茶行提供

春節

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