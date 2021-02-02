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開工日送800組下午茶！詩特莉「買咖啡送餅乾再省40」
為了幫民眾新春開工打氣，來自東京的手工餅乾「詩特莉（Aunt Stella）」將於開工日送出800組的「Bite & Sip 一手午茶」，讓民眾一次享受手工餅乾搭配美式咖啡的組合。另外民眾外帶咖啡、茶飲，也可免費獲得2片手工餅乾，並享折扣40元的優惠，享受下午茶時光更輕鬆。
登台已經有約30年歷史的詩特莉，以口味豐富的手工餅乾最具代表性，並且會不定時推出特色禮盒。此次詩特莉所推出的「Bite & Sip 一手午茶」，採一體成型的餅乾杯套設計，讓餅乾可以輕鬆掛在咖啡杯外，方便顧客單手外帶享用。同時設計有4款隨機的暖心籤詩杯套，藉此傳達正能量的好運祝福。
自2月17日上午11:00至13:00期間，民眾只要戴上口罩並參與FB或IG打卡活動，即可領取Bite & Sip 一手午茶一組，內含手工餅乾2片及美式咖啡1杯，各門市各限量100杯，總計送出800組，送完為止，餅乾口味均採隨機贈送，每人限領1組。另外自2月17日起，凡單點咖啡、茶飲飲品外帶，將贈送2片手工餅乾，並折扣40元。
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