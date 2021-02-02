天然尚好？酉鬼啤酒大膽注入野生酵母 怪奇風味大解放

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

綠色、環保意識成顯學，連帶有機、野生概念也在近年大行其道。啤酒的風味生成，酵母是關鍵之一，精釀啤酒品牌「酉鬼啤酒」趕在農曆年前推出四款很有實驗精神的怪奇風味。品牌將啤酒加入野生酵母二次發酵、加入台灣水果，再浸泡在各種紅白酒橡木桶中，打造出四只「桶陳比利時季節啤酒（Saison）」，可單瓶購入或成為四入一組的新年禮盒，以野性的實驗精神，正面對決2021。

比利時野生酵母菌Brettanomyces酵母（以下簡稱Brett），常用於釀造略帶酸味的啤酒，發酵速度慢、風味複雜、生命力強悍是其特點，

控制得宜時，則可創造出迷人但趣味的怪奇（funky）風味，令人記憶猶新，近年大為流行，酉鬼啤酒也曾於2020年時運用在另一只「野來香小麥艾爾（Wild Wild Wheat）」的釀造上。

今年新款的四款桶陳比利時季節啤酒（Saison），則選用來自美國加州的紅、白葡萄酒桶，注入酒液桶陳時一併投入了野生酵母和台灣水果原汁如芒果、桑椹，酒液中殘留的糖份與水果甜味，則與酵母持續進行緩慢的二次發酵，最後釀成四款酸啤酒。

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※飲酒過量，害人害己。

其中「野生酵母怪奇酸啤」泡在夏多內與卡本內中，歷經三次酵母、三次不同長發酵，帶有輕盈的微酸和紅白酒桶的活躍橡木香；「Saison」則泡在夏朵內、卡本內以及波特酒三種橡木桶裡沈睡九個月後，熟成莓果香氣混合了花香及酯香，尾韻的穀物香甜，則是Brett酵母慣有的穀倉氣息；「野生酵母芒果Saison」和「野生酵母桑椹Saison」，則分別泡在夏朵內和卡本內酒桶中，後者有著熟成的桑椹、黑李酒香和飽滿的酸韻，並使用台灣在地「知果堂」無農藥黑鑽石桑椹，是另一特色，前者除了有白酒、芒果香氣，更有宛如起士蛋糕的收尾，四款皆採限量240至960不等的限量生產。

建議售價為每瓶480至550元，四款一起帶？則為2021元並含運費，想知道更多？則可親洽酉鬼啤酒官方粉絲頁。

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