新版《一生必喝的101款威士忌》 噶瑪蘭山川首席入列

國際著名威士忌大師伊恩.巴士頓(Ian Buxton)在最新版的《一生必喝的101款威士忌(101 WHISKIES TO TRY BEFORE YOU DIE)》書中,修訂了他所選出的威士忌酒單,將來自金車噶瑪蘭酒廠的山川首席波特風味桶入列,成為他所推薦的第60個酒款。

要入選伊恩.巴士頓的《一生必喝的101款威士忌》,必須符合兩個條件,除了酒質優越之外,還必須價格適中,並且容易取得。所以能夠入列的酒款,在風味與性價比方面都必須有出色的表現。

噶瑪蘭山川首席波特風味桶威士忌是一款獨具個性、整體酒感卻十分協調的單一麥芽威士忌。當來自葡萄牙波特酒桶的出眾風味,遇上臺灣噶瑪蘭酒廠賦予的獨有特色,所交融出來的酒款,就有如同台演出的和諧交響樂,呈現出獨特層疊的豐富香氣與風味。

在伊恩.巴士頓書中的品飲筆記裡,噶瑪蘭山川首席波特風味桶酒色呈現

溫暖、帶紅的金黃色澤,洋溢熱帶果香,並且具有淡淡的水果蛋糕和甘草香,並隱約帶出葡萄酒香。酒體豐腴滑順,口感複雜,在清爽和深度間取得很好的平衡。