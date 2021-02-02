新版《一生必喝的101款威士忌》 噶瑪蘭山川首席入列

國際著名威士忌大師伊恩．巴士頓（Ian Buxton）在最新版的《一生必喝的101款威士忌（101 WHISKIES TO TRY BEFORE YOU DIE）》書中，修訂了他所選出的威士忌酒單，將來自金車噶瑪蘭酒廠的山川首席波特風味桶入列，成為他所推薦的第60個酒款。

要入選伊恩．巴士頓的《一生必喝的101款威士忌》，必須符合兩個條件，除了酒質優越之外，還必須價格適中，並且容易取得。所以能夠入列的酒款，在風味與性價比方面都必須有出色的表現。

噶瑪蘭山川首席波特風味桶威士忌是一款獨具個性、整體酒感卻十分協調的單一麥芽威士忌。當來自葡萄牙波特酒桶的出眾風味，遇上臺灣噶瑪蘭酒廠賦予的獨有特色，所交融出來的酒款，就有如同台演出的和諧交響樂，呈現出獨特層疊的豐富香氣與風味。

在伊恩．巴士頓書中的品飲筆記裡，噶瑪蘭山川首席波特風味桶酒色呈現

溫暖、帶紅的金黃色澤，洋溢熱帶果香，並且具有淡淡的水果蛋糕和甘草香，並隱約帶出葡萄酒香。酒體豐腴滑順，口感複雜，在清爽和深度間取得很好的平衡。