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10種口味雞翅！頂呱呱「雞翅食研所」一次能爽嗑100支

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
獨家搶先推出的泰式檸檬茶、泰式奶茶。記者陳睿中／攝影
獨家搶先推出的泰式檸檬茶、泰式奶茶。記者陳睿中／攝影

連鎖炸雞「頂呱呱」將於2月3日起於林森商圈打造全新品牌「Wings Workshop！雞翅食研所」，一次提供地獄水牛城、韓式辣味洋釀、起司咖哩等10種口味的雞翅，還有4種沾醬、8款單點產品、4款副餐，最大份量可達「100支雞翅」，滿足炸物控的胃。

不同於原本頂呱呱店內的雞翅產品僅有1種口味、每份3支的銷售型態，雞翅食研所採雞翅搭配棒棒腿的組合，不僅全新調整配方與裹粉，口味選擇也更多，共計有地獄水牛城、椒香麻辣、韓式辣味洋釀、帝國水牛城、甜辛哇沙比、起司咖哩、檸檬胡椒、蒜味醬油、日式碳烤、經典原味等10種口味。沾醬部份，雞翅食研所也提供了田園醬、黃芥末醬、蕃茄醬與是拉差醬等4種選擇，增添口味層次變化。

另外，副餐則有薯球、細切地瓜薯條、高麗菜沙拉、薯泥等4種搭配，同時並有炸蘑菇、炸杏鮑菇、炸花椰菜、炸墨西哥辣椒等8種炸物品項。店內並與美國功夫茶合作，推出功夫綠茶、蜂蜜檸檬等6款飲品，其中包含獨家推出的「泰式奶茶」以及「泰式檸檬茶」，每杯各為75、60元。

雞翅食研所以外帶為基礎，共有6、8、10支裝的個人套餐，各為129、169、199元，皆可選1種口味與1款沾醬；另有20、30、50以及100支的分享型套餐，售價自395元起。其中100支裝的套餐，可選擇10種口味與4種沾醬，每套1,899元。店內亦提供配餐搭配方案，加價89至199元，即可搭配副餐、濃湯與飲品。

雞翅食研所將於2月3日起試營運，預計於年後正式開幕。業者也估計，將於開賣後1個月達到售出10萬支雞翅的目標。

【Wings Workshop！雞翅食研所】

地址：台北市中山區林森北路105號

電話：02-2523-1115

店內提供有4種配餐與8種炸物。記者陳睿中／攝影
店內提供有4種配餐與8種炸物。記者陳睿中／攝影
4種不同風味的沾醬，增添口味變化。記者陳睿中／攝影
4種不同風味的沾醬，增添口味變化。記者陳睿中／攝影
雞翅食研所也提供了田園醬、黃芥末醬、蕃茄醬與是拉差醬等4種沾醬選擇。記者陳睿中／攝影
雞翅食研所也提供了田園醬、黃芥末醬、蕃茄醬與是拉差醬等4種沾醬選擇。記者陳睿中／攝影
10種不同風味的炸雞，可讓民眾搭配與選擇。記者陳睿中／攝影
10種不同風味的炸雞，可讓民眾搭配與選擇。記者陳睿中／攝影
「Wings Workshop！雞翅食研所提供6～100支的雞翅套餐組合。記者陳睿中／攝影
「Wings Workshop！雞翅食研所提供6～100支的雞翅套餐組合。記者陳睿中／攝影
店內共有10種不同的口味可供選擇。記者陳睿中／攝影
店內共有10種不同的口味可供選擇。記者陳睿中／攝影
店內共有炸蘑菇、炸杏鮑菇、炸花椰菜、炸墨西哥辣椒等8種炸物品項。記者陳睿中／攝影
店內共有炸蘑菇、炸杏鮑菇、炸花椰菜、炸墨西哥辣椒等8種炸物品項。記者陳睿中／攝影

套餐 水牛 頂呱呱

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